Чистота и много пространства — как выглядит новый плацкарт УЗ

Чистота и много пространства — как выглядит новый плацкарт УЗ

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 10:12
Чистота и много пространства — как выглядит новый плацкарт УЗ (видео)
Пассажиры Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Весной 2025 года Укрзализныця обновила подвижной состав поездов. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства. Один из путешественников показал условия в них и рассказал, как приобрести билет.

Соответствующим видео опубликовал пользователь rylskiy.vlad в Threads.

Читайте также:

Новые вагоны плацкарт УЗ

Путешественник рассказал, что в новых вагонах в несколько раз больше пространства для пассажиров. Он подчеркнул, что в поезде очень чисто как в операционной, кроме того, у каждого места есть отдельная розетка и небольшой фонарик для чтения.

Кроме того, в новом плацкарте убрали верхнюю полку для багажа и пассажирам станет в разы комфортнее. Пассажиры верхних полок смогут не только лежать, УЗ добавила небольшие столики, на которые можно поставить чай с обедом и спокойно перекусить. У каждого верхнего места также есть фонарик и розетка.

Турист рассказал, что новые плацкарты курсируют в составе поезда 21/22 Львов — Краматорск. Билет стоит 550 гривен. Он предупредил, что на сайте перевозчика нельзя определить, какой именно вагон старый, а какой — новый.

Напомним, "Укрзализныця" запустила первый Food Train на Киевщине. За полтора дня работники раздали 9 107 порций горячей еды.

Также писали, что Укрзализныця обновила интерфейс портала "УЗ Везем". Отныне пассажирам станет в разы проще отслеживать информацию о задержке железнодорожных рейсов.

Укрзализныця путешествие поезда туризм билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
