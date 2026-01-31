Чистота и много пространства — как выглядит новый плацкарт УЗ (видео)

Пассажиры Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Весной 2025 года Укрзализныця обновила подвижной состав поездов. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт отечественного производства. Один из путешественников показал условия в них и рассказал, как приобрести билет.

Соответствующим видео опубликовал пользователь rylskiy.vlad в Threads.

Новые вагоны плацкарт УЗ

Путешественник рассказал, что в новых вагонах в несколько раз больше пространства для пассажиров. Он подчеркнул, что в поезде очень чисто как в операционной, кроме того, у каждого места есть отдельная розетка и небольшой фонарик для чтения.

Кроме того, в новом плацкарте убрали верхнюю полку для багажа и пассажирам станет в разы комфортнее. Пассажиры верхних полок смогут не только лежать, УЗ добавила небольшие столики, на которые можно поставить чай с обедом и спокойно перекусить. У каждого верхнего места также есть фонарик и розетка.

Турист рассказал, что новые плацкарты курсируют в составе поезда 21/22 Львов — Краматорск. Билет стоит 550 гривен. Он предупредил, что на сайте перевозчика нельзя определить, какой именно вагон старый, а какой — новый.

