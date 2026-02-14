Видео
Видео

Главная Транспорт Соединяет континенты — куда летает самый длинный авиарейс мира

Соединяет континенты — куда летает самый длинный авиарейс мира

Дата публикации 14 февраля 2026 21:55
Самый длинный авиарейс в мире — какая компания организует и куда летает
Самолет Singapore Airlines. Фото: Pexels

Самый длинный в мире авиарейс в мире соединяет Америку с Азией. Речь идет о маршруте авиакомпании Singapore Airlines из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в аэропорт Чанги в Сингапуре, пассажиры которого проводят в воздухе 19 часов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Чем уникален рейс из Нью-Йорка в Чанги

Маршрут длиной 15350 километров обслуживается новейшим самолетом Airbus A350-900ULR авиакомпании Singapore Airlines, который может находиться в воздухе более 20 часов.

Он способен выдерживать такие нагрузки благодаря модифицированной топливной системе, которая увеличивает общую вместимость топливных баков до 24 000 литров.

Стоимость билетов на авиарейс из Нью-Йорка в Чанги

Однако билеты "влетят в копеечку" пассажирам - стоимость обычно достигает пятизначных сумм. Singapore Airlines предлагает 67 мест в бизнес-классе и 94 места в премиум-эконом-классе.

В премиум-эконом-классе пассажиры могут наслаждаться дополнительным пространством для ног, регулируемым подголовником, наушниками с функцией шумоподавления и бесплатным Wi-Fi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пассажиры бизнес-класса наслаждаются максимальной приватностью — их кресла трансформируются в полностью плоские кровати для спокойного сна во время путешествия.

В самолете повышенные потолки, более просторные окна и специально разработанное освещение, предназначенное для минимизации джетлага. Кроме того, его инновационный карбоновый композитный корпус обеспечивает улучшенное качество воздуха в салоне.

Ранее мы рассказывали, что пассажирский Airbus A350 авиакомпании British Airways во время трансатлантического рейса в Лондон потерял колесо основной стойки шасси. К счастью, самолет смог безопасно сесть в лондонском аэропорту Хитроу.

Также писали, почему пассажиры могут потерять свои билеты. В зоне риска путешественники, которые прибывают в аэропорт "вплотную" ко времени отправления рейса.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
