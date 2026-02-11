Видео
Україна
Одна из авиакомпании Европы начала взимать космические штрафы за чемоданы

Одна из авиакомпании Европы начала взимать космические штрафы за чемоданы

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 15:23
Iberia ввела новые штрафы для пассажиров — за что придется платить
Самолет Iberia. Фото: iberia.com

Испанская авиакомпания Iberia будет применять жесткие меры в отношении пассажиров, путешествующих с багажом нестандартной формы. Нарушителей будут наказывать космическими штрафами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал The Sun.

Читайте также:

Новые правила Iberia

В авиакомпании сообщили, что ограничения будут касаться любых громоздких или нестандартной формы предметов, в том числе и чемоданов.

Дополнительная плата за регистрацию багажа взимается с пассажиров с 28 января.

"Багаж нестандартной формы определяется как любой предмет, размеры которого могут мешать работе автоматизированных систем аэропорта (например: мягкие сумки, пластиковые пакеты, круглые или овальные сумки или нежесткая упаковка)", — говорится в правилах авиакомпании.

Параметры багажа будут проверять на специальной стойке регистрации багажа.

В компании предупредили, что за нарушение новых требований предусматривается кругленький штраф от 60 (примерно 3000 гривен) до 145 евро (примерно 7500 гривен).

Пассажирам могут даже отказать в перевозке багажа, если он не соответствует "эксплуатационным или безопасным требованиям".

Что еще стоит знать украинцам

Путешественники во время сборов в отпуск часто упускают главное — проверить документы, в частности, и загранпаспорт.

Документ должен быть действующим еще 60 дней после завершения визы, электронной визы, безвиза или вида на жительство.

Если виза (или безвиз) позволяет путешествовать 90 дней, паспорт должен действовать 150 дней от даты въезда.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании предлагают в меню блины с икрой и другие изысканные ресторанные блюда.

Также писали, что пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены платить за два места. Это касается только путешественников с лишним весом.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
