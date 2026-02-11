Iberia ввела новые штрафы для пассажиров — за что придется платить

Самолет Iberia. Фото: iberia.com

Испанская авиакомпания Iberia будет применять жесткие меры в отношении пассажиров, путешествующих с багажом нестандартной формы. Нарушителей будут наказывать космическими штрафами.

Новые правила Iberia

В авиакомпании сообщили, что ограничения будут касаться любых громоздких или нестандартной формы предметов, в том числе и чемоданов.

Дополнительная плата за регистрацию багажа взимается с пассажиров с 28 января.

"Багаж нестандартной формы определяется как любой предмет, размеры которого могут мешать работе автоматизированных систем аэропорта (например: мягкие сумки, пластиковые пакеты, круглые или овальные сумки или нежесткая упаковка)", — говорится в правилах авиакомпании.

Параметры багажа будут проверять на специальной стойке регистрации багажа.

В компании предупредили, что за нарушение новых требований предусматривается кругленький штраф от 60 (примерно 3000 гривен) до 145 евро (примерно 7500 гривен).

Пассажирам могут даже отказать в перевозке багажа, если он не соответствует "эксплуатационным или безопасным требованиям".

