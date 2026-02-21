Видео
Україна
Главная Транспорт Пропустил пересадку на самолет — алгоритм от стюардессы

Пропустил пересадку на самолет — алгоритм от стюардессы

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 10:12
Пропустил рейс с пересадкой —четкий алгоритм действий от стюардессы
Пассажиры опоздали на авиарейс. Фото: Будапештский аэропорт, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Опоздание на авиарейс — это всегда стрессовая ситуация, особенно если пропустил пересадку на самолет. Но даже в такой ситуации нужно постараться успокоиться и начать действовать как можно быстрее.

О том, как действовать в случае опоздания, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Читайте также:

Что делать, если пропустил пересадку на самолет

Стюардесса посоветовала прежде всего — не паниковать и обратиться к представителю авиакомпании и объяснить свою ситуацию.

Далее необходимо получить новый билет на следующий рейс и ваучер на отель — если самолет придется долго ждать. После этого уже можно расслабиться и ждать свою пересадку.

Бортпроводница предупредила, что процедура может проходить по-разному. В частности, она рассказала, что на собственном опыте после опоздания на рейс ей выдали посадочный талон, объяснили как зарегистрироваться в отеле и куда идти на трансферный автобус.

А вот других пассажиров отправили в отдельную кабинку, где они по видеосвязи с работницей авиакомпании вместе долго искали удобные варианты рейсов для пересадки.

Ранее мы рассказывали, что Google Flights подвел итоги, куда в этом году туристы ищут билеты чаще всего. Сервис проанализировал рейсы в период с 1 марта по 30 апреля. Рекордсменами стали город Хило на Большом острове Гавайев и Эшвилл в Северной Каролине.

Также писали, что Япония запретила использовать в самолетах павербанки. Ограничения распространяются на использование на борту самолета портативных батарей для зарядки электронных устройств, а также на зарядку портативных батарей с помощью розеток в салоне.

авиарейсы самолет правила путешествие советы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
