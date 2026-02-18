Видео
Пляжи и не только — какие весенние авианаправления взлетели в поиске

Дата публикации 18 февраля 2026 16:13
Весенние рейсы в тренде — Google назвал самые популярные города
Google Flights определил итоги, куда в этом году ищут авиабилеты чаще всего. Фото: Naked Science, Simple Flying. Коллаж Новини.LIVE

Весенние каникулы у авиатуристов Западного полушария - это отдельный туристический сезон со своими фаворитами. После зимних праздников и до летнего пика путешественники активно планируют короткие перелеты, поэтому Google Flights подвел итоги, куда в этом году ищут билеты чаще всего.

Речь идет о направлениях с наибольшим годовым ростом поисковых запросов на рейсы в период с 1 марта по 30 апреля. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Гавайский эффект

Самый большой скачок в поиске показал город Хило на Большом острове Гавайев. Для весенних каникул это классический набор - океан, вечное лето и экзотика. Прямых рейсов с материковой части США в аэропорт Хило (ITO) нет - лететь придется через Гонолулу или Кахулуи. Но это не останавливает туристов.

В Google отмечают, что путешественников привлекает фестиваль Merrie Monarch и возможность увидеть активность вулкана Килауэа.

Кто еще в топе

Второе место занял Эшвилл в Северной Каролине — небольшой город с атмосферой арт-кварталов и крафтовых пивоварен. Аэропорт AVL принимает рейсы нескольких крупных американских перевозчиков, так что добраться туда несложно.

Флорида также традиционно в лидерах весны. В первой пятерке — Сарасота и Панама-Сити, между ними — Лонг-Бич в Калифорнии, куда активно летает Southwest, а также есть рейсы Delta и Hawaiian. Все это — пляжные направления.

Западное побережье Флориды вообще стало отдельным трендом в США в этом году. В десятке — Пунта-Горда, Форт-Майерс и Тампа. Пунта-Горда фактически работает как база для Allegiant, тогда как Форт-Майерс и Тампа имеют более широкую маршрутную сетку.

Полезный совет для украинских авиатуристов

Между тем, для украинцев, которые любят путешествовать самолетами, едва ли не самым главным хабом стал аэропорт Кишинева. От Одессы до него можно добраться за три часа на автомобиле.

В связи с этим украинцам необходимо учитывать, что в Кишиневе запустили новую систему контроля. Она предназначена для пассажиров без багажа с электронной регистрацией, а одна из пассажирок показала принцип работы системы.

В терминале установили турникеты с электронной идентификацией. Они ускоряют проход в зону вылета. При этом большинство пассажиров теряются возле турникетов, хотя система работает максимально просто.

"Большинство из вас теряется, когда подходит к турникету. На самом деле все просто: приложите свой посадочный талон, отсканируйте — и двери автоматически откроются", — пояснила пассажирка в своем посте.

После сканирования посадочного талона пассажир сразу попадает к выходу на посадку, минуя очереди на стойках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В руководстве аэропорта объясняют, что система создана прежде всего для тех, кто зарегистрировался онлайн и летит только с ручной кладью.

Александр Шорохов
