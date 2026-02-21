Пропустив рейс з пересадкою — чіткий алгоритм дій від стюардеси

Як діяти, якщо пропустив пересадку на літак — алгоритм від стюардеси
Запізнення на авіарейс — це завжди стресова ситуація, особливо якщо пропустив пересадку. Проте в такій ситуації треба намагатися зберігати спокій та діяти якомога швидше.
Про те, як діяти у разі запізнення, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на відео tanya_ivanikhina_ в TikTok.
Що робити, якщо пропустив пересадку на літак
Стюардеса порадила перш за все — не панікувати та звернутись до представника авіакомпанії та пояснити свою ситуацію.
Далі необхідно отримати новий квиток на наступний рейс та ваучер на готель — якщо літак доведеться довго чекати. Після цього вже можна розслабитись і чекати на свою пересадку.
Бортпровідниця попередила, що процедура може проходити по-різному. Зокрема, вона розповіла, що на власному досвіді після запізнення на рейс їй видали посадковий талон, пояснили як зареєструватись в готелі та куди йти на трансферний автобус.
А ось інших пасажирів відправили в окрему кабінку, де вони по відеозв'язку з працівницею авіакомпанії разом довго шукали зручні варіанти рейсів для пересадки.
@tanya_ivanikhina_
Це ТРАНЗИТНИЙ рейс. Тобто з пересадкою #стюардесазукраїни #секретиавіації #авіація #літак♬ оригінальний звук - Твоя стюардеса Таня
