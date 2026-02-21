Пропустив рейс з пересадкою — чіткий алгоритм дій від стюардеси

Пасажири запізнились на авіарейс. Фото: Budapest Airport, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Запізнення на авіарейс — це завжди стресова ситуація, особливо якщо пропустив пересадку. Проте в такій ситуації треба намагатися зберігати спокій та діяти якомога швидше.

Про те, як діяти у разі запізнення, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на відео tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Що робити, якщо пропустив пересадку на літак

Стюардеса порадила перш за все — не панікувати та звернутись до представника авіакомпанії та пояснити свою ситуацію.

Далі необхідно отримати новий квиток на наступний рейс та ваучер на готель — якщо літак доведеться довго чекати. Після цього вже можна розслабитись і чекати на свою пересадку.

Бортпровідниця попередила, що процедура може проходити по-різному. Зокрема, вона розповіла, що на власному досвіді після запізнення на рейс їй видали посадковий талон, пояснили як зареєструватись в готелі та куди йти на трансферний автобус.

А ось інших пасажирів відправили в окрему кабінку, де вони по відеозв'язку з працівницею авіакомпанії разом довго шукали зручні варіанти рейсів для пересадки.

