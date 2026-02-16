Что известно про авиакомпанию KLM со столетней историей

Самолет авиакомпании KLM. Фото: KLM

KLM — это авиакомпания, которую запустили в 1919 году, в начале авиационной эры. До 2004 года она была государственной авиакомпанией Нидерландов, а затем перешла в собственность Air France.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на сайт KLM, объясняет, кто на самом деле владеет компанией и почему она числится за двумя владельцами одновременно.

KLM — и голландская, и французская

Формально KLM Royal Dutch Airlines остается авиакомпанией Нидерландов, но юридически принадлежит международному холдингу Air France-KLM.

При этом KLM сохраняет собственный бренд, голландскую прописку и менеджмент: штаб-квартира расположена в Амстелвине, а главный хаб — в амстердамском аэропорту Схипхол. Операционное руководство осуществляет отдельная команда во главе с CEO Марьян Ринтел. Группой Air France-KLM на уровне холдинга руководит генеральный директор Бен Смит.

Кто юридически владеет KLM

С 2004 года KLM входит в состав авиационной группы Air France-KLM, созданной путем слияния французской Air France и нидерландской KLM.

Акции Air France-KLM распределены между несколькими крупными группами акционеров, например французское государство владеет крупнейшим пакетом, но свою долю имеет и правительство Нидерландов.

Кроме того, среди стратегических инвесторов есть авиакомпании Delta Air Lines и China Eastern Airlines, еще одна доля акций принадлежит персоналу авиакомпании, а остальные — еще многим институциональным и частным инвесторам. Все эти акционеры формально "владеют" и KLM, поскольку она входит в периметр группы.

Какую роль играют Франция и Нидерланды

Из-за участия в капитале Air France-KLM французское и нидерландское правительства имеют усиленный вес в решениях группы — от инвестиций до назначения топ-менеджмента.

В то же время на ежедневную работу самой KLM влияют не правительственные структуры, а совет директоров и правление KLM.

Компания считается старейшей авиакомпанией Европы, но и мира, которая до сих пор работает под первоначальным названием.

