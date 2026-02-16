Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Старейший авиаперевозчик Европы — что известно о KLM

Старейший авиаперевозчик Европы — что известно о KLM

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 09:05
Что известно про авиакомпанию KLM со столетней историей
Самолет авиакомпании KLM. Фото: KLM

KLM — это авиакомпания, которую запустили в 1919 году, в начале авиационной эры. До 2004 года она была государственной авиакомпанией Нидерландов, а затем перешла в собственность Air France.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на сайт KLM, объясняет, кто на самом деле владеет компанией и почему она числится за двумя владельцами одновременно.

Реклама
Читайте также:

KLM — и голландская, и французская

Формально KLM Royal Dutch Airlines остается авиакомпанией Нидерландов, но юридически принадлежит международному холдингу Air France-KLM.

При этом KLM сохраняет собственный бренд, голландскую прописку и менеджмент: штаб-квартира расположена в Амстелвине, а главный хаб — в амстердамском аэропорту Схипхол. Операционное руководство осуществляет отдельная команда во главе с CEO Марьян Ринтел. Группой Air France-KLM на уровне холдинга руководит генеральный директор Бен Смит.

Кто юридически владеет KLM

С 2004 года KLM входит в состав авиационной группы Air France-KLM, созданной путем слияния французской Air France и нидерландской KLM.

Акции Air France-KLM распределены между несколькими крупными группами акционеров, например французское государство владеет крупнейшим пакетом, но свою долю имеет и правительство Нидерландов.

Кроме того, среди стратегических инвесторов есть авиакомпании Delta Air Lines и China Eastern Airlines, еще одна доля акций принадлежит персоналу авиакомпании, а остальные — еще многим институциональным и частным инвесторам. Все эти акционеры формально "владеют" и KLM, поскольку она входит в периметр группы.

Какую роль играют Франция и Нидерланды

Из-за участия в капитале Air France-KLM французское и нидерландское правительства имеют усиленный вес в решениях группы — от инвестиций до назначения топ-менеджмента.

В то же время на ежедневную работу самой KLM влияют не правительственные структуры, а совет директоров и правление KLM.

Компания считается старейшей авиакомпанией Европы, но и мира, которая до сих пор работает под первоначальным названием.

Ранее мы писали, что Wizz Air открыл более 8000 новых маршрутов — как это стало возможно. Лоукостер Wizz Air в партнерстве с платформой Dohop анонсировал новую услугу Wizz Link. Она дает возможность за доплату объединять отдельные рейсы авиакомпании в одно бронирование с базовой защитой пересадки.

Также мы сообщали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинева, который уже стал своеобразным хабом для украинцев.

Франция авиарейсы аэропорты Нидерланды самолеты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации