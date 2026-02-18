Япония вводит запрет на паврбанки — что надо знать пассажирам

В Японии введут новые ограничения для пассажиров. Коллаж: Новини.LIVE

Еще одна страна запретит использование павербанков на борту самолета. В Японии решили пойти на такой шаг из-за высокого риска их возгорания и возникновения пожара на борту, они будут введены уже с апреля/

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NHK.

Новые ограничения в аэропортах Японии

Министерство транспорта Японии сообщило внутренние авиакомпании о том, что новые правила вступят в силу в апреле.

Запрет распространяется на использование на борту самолета портативных батарей для зарядки электронных устройств, а также на зарядку портативных батарей с помощью розеток в салоне.

Согласно сообщению, каждому пассажиру все еще будет разрешено брать с собой на борт самолета до двух внешних аккумуляторов.

Представитель Бюро гражданской авиации Японии сообщил, что объем ограничений все еще обсуждается и что окончательная политика, вероятно, будет объявлена примерно в конце марта.

Пассажирам уже запрещено перевозить в зарегистрированном и ручном багаже батареи мощностью 160 Вт-ч и выше.

Инциденты с павербанками случались по всему миру

В октябре прошлого года рейс Air China из Ханчжоу в Инчхон был вынужден совершить аварийную посадку в Шанхае после того, как в багажном отсеке над головой пассажиров загорелся павербанк.

В том же месяце портативная батарея начала дымиться на борту рейса ANA из Нахи в Токио — огонь погасили, и рейс продолжил свой путь к пункту назначения.

