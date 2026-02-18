Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Еще одна страна Азии вводит строгие ограничения на павербанки

Еще одна страна Азии вводит строгие ограничения на павербанки

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 15:27
Япония вводит запрет на паврбанки — что надо знать пассажирам
В Японии введут новые ограничения для пассажиров. Коллаж: Новини.LIVE

Еще одна страна запретит использование павербанков на борту самолета. В Японии решили пойти на такой шаг из-за высокого риска их возгорания и возникновения пожара на борту, они будут введены уже с апреля/

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NHK.

Реклама
Читайте также:

Новые ограничения в аэропортах Японии

Министерство транспорта Японии сообщило внутренние авиакомпании о том, что новые правила вступят в силу в апреле.

Запрет распространяется на использование на борту самолета портативных батарей для зарядки электронных устройств, а также на зарядку портативных батарей с помощью розеток в салоне.

Согласно сообщению, каждому пассажиру все еще будет разрешено брать с собой на борт самолета до двух внешних аккумуляторов.

Представитель Бюро гражданской авиации Японии сообщил, что объем ограничений все еще обсуждается и что окончательная политика, вероятно, будет объявлена примерно в конце марта.

Пассажирам уже запрещено перевозить в зарегистрированном и ручном багаже батареи мощностью 160 Вт-ч и выше.

Инциденты с павербанками случались по всему миру

В октябре прошлого года рейс Air China из Ханчжоу в Инчхон был вынужден совершить аварийную посадку в Шанхае после того, как в багажном отсеке над головой пассажиров загорелся павербанк.

В том же месяце портативная батарея начала дымиться на борту рейса ANA из Нахи в Токио — огонь погасили, и рейс продолжил свой путь к пункту назначения.

Ранее мы рассказывали о том, из-за какой детской игрушки у вас могут возникнуть проблемы при прохождении регистрации на борт самолета Ryanair. Ограничения распространяются на игрушечные пистолеты, которые часто являются любимым развлечением детей.

Также мы сообщали, что пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места. Переплачивать будут путешественники с избыточным весом, которые обычно во время полета поднимают подлокотники.

авиарейсы правила Япония самолеты ограничения
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации