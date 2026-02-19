Станция метро Киева "Золотые ворота" - чем уникальна и какую имеет историю

Где в Киеве расположена самая красивая станция Европы. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Во многих странах метрополитен удивляет пассажиров своей красотой и дизайном. Подземка в Киева также имеет одну из самых красивых станций в Европе. Для гостей города поездка в столичном метрополитене может превратиться в интересное и увлекательное путешествие.

Новини.LIVE расскажет о самой красивой станции метро в столице.

Станция метро с уникальными панно и люстрами

Станция "Золотые ворота" благодаря своим уникальным историческим мозаикам неоднократно попадала в рейтинги самых красивых станций метро мира.

Она является 29-й станцией киевского метрополитена и расположена на Сырецко-Печерской линии (зеленой), между станциями "Лукьяновская и "Дворец спорта".

Станция "Золотые ворота" в Киеве украшена 38 уникальными панно с изображением князей Киевской Руси, величественных храмов, церковных деятелей и мифических существ. Также пассажиров поражают огромные бронзовые люстры.

В 2011 году киевская станция вошла в рейтинг самых красивых в мире по версии авторитетного издания BootsnAll.

В 2013 году британская газета The Daily Telegraph включила "Золотые ворота" в 22 самых красивых станций Европы. Столичная станция также неоднократно упоминалась в подборках газеты The Guardian.

Что еще стоит знать украинцам

В Киеве несмотря на войну строят новую станцию метро с проектным названием "Мостицкая". Она будет расположена на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой.

Выходы со станции будут находиться в нескольких километрах от Мостицкого массива и поэтому ее название не соответствует месторасположению. Новое название киевляне сейчас могут выбрать в приложении "Киев Цифровой", среди 3 вариантов: "Рогостинская", "Рогозов яр" и "Замковище".

Ранее мы рассказывали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны, выбрав которые, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

Также писали, где в Харькове планируют открыть новые станции метро. Первые тендеры должны начать уже в феврале. Заключение контракта из-за сложности работ запланировано на июнь. Власти города планируют продолжить именно Алексеевскую (зеленую) линию метрополитена станциями "Державинская" и "Одесская".