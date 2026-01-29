Нова станція метро в Києві — де буде побудована

Метро на Виноградар — де буде розташована станція "Мостицька"
Цього року в Києві планується відкриття нової станції зеленої гілки метрополітену, яка має проєктну назву "Мостицька". Проте така назва є тимчасовою і не відповідає місцерозташуванню.
Що відомо про станцію "Мостицька" в Києві
Станція "Мостицька" буде знаходитись на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької. Для будівництва було вперше використано технологію двоярусних тунелів — потяги між станціями Мостицька та Проспект Правди будуть курсувати один за одним.
"Мостицьку" будують на глибині 12 метрів. Дах майбутньої станції прикрашатиме зелений газон.
Вона буде розташована за кілька кілометрів від Мостицького масиву і тому її назва не відповідає місцерозташуванню. Нову назву кияни зможуть обрати у застосунку "Київ Цифровий", серед 3 варіантів:
- "Рогостинська" — похідна назва від річки Рогостинка, що протікає поруч у Сирецькому гаю, і пов’язана зі стародавньою "землею Рогостинською";
- "Рогозів яр" — станція буде розташована поруч з природним урочищем Рогозів яр;
- "Замковище" — історична місцевість, що є частиною давнього урочища Сирежчина та розташована поблизу майбутньої станції метро.
Нагадаємо, в грудні 2025 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вже було зведено правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", прокладено частину вентиляційних вузлів та мережі, а також завершено, роботи над третиною конструкцій.
