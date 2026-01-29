Нова станція метро в Києві — де буде побудована

Майбутня станція метро "Мостицька" в Києві. Фото: facebook.com/tymish.martynenkokushliansky

Цього року в Києві планується відкриття нової станції зеленої гілки метрополітену, яка має проєктну назву "Мостицька". Проте така назва є тимчасовою і не відповідає місцерозташуванню.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про станцію "Мостицька" в Києві

Станція "Мостицька" буде знаходитись на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької. Для будівництва було вперше використано технологію двоярусних тунелів — потяги між станціями Мостицька та Проспект Правди будуть курсувати один за одним.

Розташування станції "Мостицька". Фото: metrobud.kiev.ua

"Мостицьку" будують на глибині 12 метрів. Дах майбутньої станції прикрашатиме зелений газон.

Вона буде розташована за кілька кілометрів від Мостицького масиву і тому її назва не відповідає місцерозташуванню. Нову назву кияни зможуть обрати у застосунку "Київ Цифровий", серед 3 варіантів:

"Рогостинська" — похідна назва від річки Рогостинка, що протікає поруч у Сирецькому гаю, і пов’язана зі стародавньою "землею Рогостинською";

"Рогозів яр" — станція буде розташована поруч з природним урочищем Рогозів яр;

"Замковище" — історична місцевість, що є частиною давнього урочища Сирежчина та розташована поблизу майбутньої станції метро.

Нагадаємо, в грудні 2025 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вже було зведено правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", прокладено частину вентиляційних вузлів та мережі, а також завершено, роботи над третиною конструкцій.

Також ми писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.