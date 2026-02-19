Станція метро Києва "Золоті ворота" — чим унікальна та яку має історію

Де в Києві розташована найгарніша станція Європи. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У різних країнах світу метрополітен дивує пасажирів своєю красою та дизайном. Підземка в Києва також має одну з найгарніших станцій в Європі завдяки її унікальним мозаїками панно. Для гостей міста поїздка в столичному метрополітені може перетворитися на цікаву та захоплюючу подорож.

Новини.LIVE розкаже про найгарнішу станцію метро у столиці.

Станція метро з унікальними панно та люстрами

Станція "Золоті ворота" завдяки своїм унікальним історичним мозаїкам неодноразово потрапляла в рейтинги найгарніших станцій метро світу.

Вона є 29-ою станцією київського метрополітену та розташована на Сирецько-Печерській лінії (зеленій), між станціями "Лук'янівська та "Палац спорту".

Станція "Золоті ворота" в Києві прикрашена 38 унікальними панно із зображенням князів Київської Русі, величних храмів, церковних діячів та міфічних істот. Також пасажирів вражають величезні бронзові люстри.

У 2011 році київська станція увійшла до рейтингу найгарніших у світі за версією авторитетного видання BootsnAll.

У 2013 році британська газета The Daily Telegraph включила "Золоті ворота" до 22 найгарніших станцій Європи. Столична станція також неодноразово згадувалась у підбірках газети The Guardian.

