Україна
Потрапляє в рейтинги авторитетних видань — найгарніша станція метро Києва

Потрапляє в рейтинги авторитетних видань — найгарніша станція метро Києва

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 07:32
Станція метро Києва "Золоті ворота" — чим унікальна та яку має історію
Де в Києві розташована найгарніша станція Європи. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У різних країнах світу метрополітен дивує пасажирів своєю красою та дизайном. Підземка в Києва також має одну з найгарніших станцій в Європі завдяки її унікальним мозаїками панно. Для гостей міста поїздка в столичному метрополітені може перетворитися на цікаву та захоплюючу подорож.

Новини.LIVE розкаже про найгарнішу станцію метро у столиці. 

Читайте також:

Станція метро з унікальними панно та люстрами

Станція "Золоті ворота" завдяки своїм унікальним історичним мозаїкам неодноразово потрапляла в рейтинги найгарніших станцій метро світу.

Вона є 29-ою станцією київського метрополітену та розташована на Сирецько-Печерській лінії (зеленій), між станціями "Лук'янівська та "Палац спорту".

Станція "Золоті ворота" в Києві прикрашена 38 унікальними панно із зображенням князів Київської Русі, величних храмів, церковних діячів та міфічних істот. Також пасажирів вражають величезні бронзові люстри.

У 2011 році київська станція увійшла до рейтингу найгарніших у світі за версією авторитетного видання BootsnAll.

У 2013 році британська газета The Daily Telegraph включила "Золоті ворота" до 22 найгарніших станцій Європи. Столична станція також неодноразово згадувалась у підбірках газети The Guardian.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що ще варто знати українцям

В Києві попри війну будують нову станцію метро із проєктною назвою "Мостицька". Вона буде розташована на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької. 

Виходи зі станції будуть знаходитись за кілька кілометрів від Мостицького масиву і тому її назва не відповідає місцерозташуванню. Нову назву кияни нині можуть обрати у застосунку "Київ Цифровий", серед 3 варіантів: "Рогостинська", "Рогозів яр" та "Замковище".

Раніше ми розповідали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

Також писали, де в Харкові планують відкрити нові станції метро. Перші тендери мають розпочати вже у лютому. Укладення контракту через складність робіт заплановано на червень. Влада міста планує продовжити саме Олексіївську (зелену) лінію метрополітену станціями "Державінська" та "Одеська". 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
