Поездка в метро — почему поезд делает остановку посреди тоннеля

Ежедневно тысячи киевлян и гостей столицы добираются по городу метрополитеном. В стенах подземки постоянно кипит работа, которую мы не замечаем — уборщики наводят порядок на станциях, а работники чинят тоннели и пути.

О том, почему поезд иногда останавливается и стоит посреди тоннеля сообщает Новини.LIVE.

Причина остановки поезда посреди тоннеля

В час пик киевляне и жители области очень спешат на работу. В то время, когда ценна каждая минута, поезд в метро может остановиться в тоннеле на некоторое время.

Работники офисов начинают нервничать, а часть других пассажиров считает, что произошла поломка. Однако опытный машинист объяснил, что все в разы проще.

Он рассказал, что поезд, как правило, останавливают среди тоннеля для высадки людей, которые проводят определенные работы в подземке во время движения поездов.

Машинист также объяснил, почему поезд может дольше стоять на станции. По его словам, остановка обычно растягивается для того, чтобы выровнять график, или же по соответствующему приказу диспетчера.

Что еще стоит знать украинцам

После начала полномасштабного вторжения России в Киеве изменились названия некоторых станций метро. В частности, в мае 2023 года Киевский городской совет переименовал 3 станции метро.

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев".

Также проектная станция "Проспект Правды" стала "Варшавской" — она получила новое название из-за близкого расположения к одноименному жилому массиву.

Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

