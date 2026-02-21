Відео
Україна
Чому потяг в метро інколи зупиняється посеред тунелю — пояснення машиніста

Чому потяг в метро інколи зупиняється посеред тунелю — пояснення машиніста

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 07:32
Поїздка в метро — чому потяг може зупинитися посеред тунелю
Машиніст розкрив причини зупинки потягу серед тунелю метро. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Щодня тисячі киян та гостей столиці добираються до роботи, лікарні та інших локацій міста метрополітеном. В стінах підземки постійно кипить робота, яку ми не помічаємо — прибиральники наводять лад на станціях, а працівники лагодять тунелі та колії.

Про те, чому потяг іноді зупиняється і стоїть посеред тунелю повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Причина зупинки потяга серед тунелю

В час пік кияни та жителі області дуже поспішають на роботу. В той час, коли цінна кожна хвилина, потяг у метро може зупинитися у тунелі на деякий час.

Працівники офісів починають нервувати, а частина інших пасажирів вважає, що сталася поломка. Проте досвідчений машиніст пояснив, що все у рази простіше.

Він розповів, що потяг, як правило, зупиняють серед тунелю задля висадки людей, які проводять певні роботи в підземці під час руху поїздів.

Машиніст також пояснив, чому потяг може довше стояти на станції. За його словами, зупинка зазвичай розтягується задля того, щоб вирівняти графік, або ж за відповідним наказом диспетчера.

Що ще варто знати українцям

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Києві змінились назви деяких станцій метро. Зокрема, у травні 2023 року Київська міська рада перейменувала 3 станції метро. 

Станція "Дружби народів" після перейменування отримала назву "Звіринецька". Станція "Площа Льва Толстого", яка раніше носила ім'я російського класика, стала площею "Українських Героїв".

Також проєктна станція "Проспект Правди" стала "Варшавською" — вона отримала нову назву через близьке розташування до однойменного житлового масиву.

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. Мало хто знає, що у вагонах є найменш продуваємі зони, обравши які, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

Київ метро інтерв'ю метрополітен станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
