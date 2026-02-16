Метро во Львове — перечень будущих станций и когда могут построить

Интернет-мем о львовском метро. Фото: СтрімкоUA

Горожане Львова давно шутят о якобы существующем в городе тайном метрополитене. Эта тема давно превратилась в городской мем. Но если отложить шутки, то проекты подземного транспорта в городе действительно существовали — и не один раз.

С чего начинался проект Львовского метро

Идея львовского метро начиналась не с классических станций и поездов, а с подземного трамвая. Еще в 1960-х в перспективных планах развития Львова появилась мысль о скоростном трамвае, часть которого хотели пустить под землей.

А в 1970-х начали проектировать конкретнее — предусматривали два тоннеля под центром города с габаритами, фактически пригодными для метро. К ним должны были подходить наземные линии.

Один тоннель планировали проложить от района Подзамче до перекрестка Франко и Снопковской. Другой — от начала Сахарова до Лычаковской. Впоследствии рассматривали и третий — через площадь Франко, Цитадель, Бандеры до вокзала и далее в сторону Яновского кладбища.

В 1987 году даже появился первый скоростной наземный участок — от Сахарова до Научной. Подземные работы "легкого метро" стартовали с сооружения вентиляционной шахты во дворе дворца Потоцких. Но дальше наступили конец 1980-х, финансовый кризис — и проект заморозили.

Метро, которое не произошло

В середине 1990-х Львов включили в государственную программу метростроения как перспективный город. Рассматривали вариант легкого метро — в частности систему "Радан", которую разработали в АНТК имени Антонова.

Эта система должна была быть дешевле классического метро, почти бесшумной и автоматизированной. Ее предлагали не только для Львова, но и для Одессы и других городов. Но ни один из этих проектов так и не вышел за пределы бумаги.

В Генплане Львова на 2010-2025 годы снова появились перспективные линии легкого метро. На схеме городского и внешнего транспорта, которая является приложением к Генплану, обозначены такие три возможных направления линий:

с конца Стрыйской через Софиевку под Высоким Замком и район Промышленной до конца улицы Миколайчука;

от Южного через Привокзальную под Городоцкой и Богдана Хмельницкого в Дубляны;

из Рясного через Левандовку и Главный железнодорожный вокзал под улицей Степана Бандеры, далее через Цитадель и Лычаков под Трактом Глинянским до Лисинич.

Однако даже в рамках самого Генплана реализацию проекта не предусмотрели — только "на перспективу".

Одна из фантазийных схем Львовского метро. Фото: Wikipedia

Мем и реальность

Параллельно с этим в соцсетях родился шуточный "львовский метрополитен" — интернет-мем, который высмеивает российские пропагандистские нарративы. По вымышленной истории, метро якобы построили во время Второй мировой войны, а его линии имеют форму трезубца.

По состоянию на сегодня ни одного действующего метро во Львове нет. Новый генеральный план города еще не утвержден, а в условиях полномасштабной войны о масштабном подземном строительстве речь пока не идет. Хотя сама идея периодически возвращается в публичное пространство.

