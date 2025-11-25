Видео
Видео

Самые большие базы Ryanair — куда можно улететь из Польши

Самые большие базы Ryanair — куда можно улететь из Польши

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 19:07
обновлено: 19:08
Из каких городов Польши летает Ryanair — направления
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Краков Вроцлав Варшава Модлин (WMI)

Из-за закрытого неба украинцы вынуждены летать на курорты из аэропортов Польши. В частности, в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве расположены крупные базы популярного ирландского лоукостера Ryanair. Компания предлагает выгодные цены на билеты на различные направления — от Греции до Италии.

Новини.LIVE подробнее расскажут о доступных направлениях из Польши.

Краков

Здесь находится одна из ведущих баз Ryanair не только в Польше, но и в Центральной и Восточной Европе. Недавно авиакомпания открыла здесь большой авиационный учебный центр стоимостью 130 миллионов евро. Из Кракова по выгодным ценам можно добраться до городов Италии, Испании, Греции, Германии и других.

Вроцлав

Именно в этом городе Ryanair открыл в 2012 году первую базу в Польше. Во Вроцлаве расположена единственная база технического обслуживания самолетов Ryanair в Польше, которую недавно расширили вторым ангаром. Из этого аэропорта также доступны рейсы в Италию, Испанию, Британию, Кипр, Болгарию и другие.

Варшава Модлин (WMI)

Этот польский аэропорт заключил долгосрочное соглашение с Ryanair об увеличении количества пассажиров втрое до 2030 года. План предусматривает значительные инвестиции Ryanair для увеличения парка самолетов и запуск новых маршрутов, а также расширение инфраструктуры аэропорта. Отсюда самолеты доставляют в города Норвегии, Мальты, Испании, Греции и другие.

Польша авиарейсы аэропорты путешествие транспорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
