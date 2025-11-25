Ручная кладь Ryanair и Wizz Air в 2025 году — разрешенные размеры

Путешественница ждет свой авиарейс. Фото: pexels.com

В Европе есть много авиакомпаний, которые предлагают доступные билеты на самолет. Впрочем, большинство лоукостеров в основном зарабатывают на установлении строгих правил перевозки ручной клади. Часто представители авиакомпаний в аэропорту взимают с пассажиров дополнительную плату за превышение размеров рюкзака или чемодана.

Ручная кладь Wizz Air

Клиентам Wizz Air разрешается брать с собой ручную кладь, которую можно разместить под сиденьем. Ее максимальный размер может составлять 40 x 30 x 20 см, а вес — до 10 кг. Однако путешественникам стоит учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Пассажиры также могут взять бесплатно на борт самолета верхнюю одежду и одеяло, книгу, еду для младенцев и костыли при необходимости.

Ручная кладь Ryanair

Компания позволяет взять с собой в самолет одну небольшую сумку размерами 40 x 30 x 20 см, которая должна помещаться под передним сиденьем. Ryanair также не запрещает новоиспеченным отца бесплатно перевозить сумку для младенцев весом до 5 кг и размерами 45 x 35 x 20 см.

За дополнительную плату вы можете взять с собой еще две сумки: небольшую сумку размером до 40 x 30 x 20 см, а также сумку размерами 55x40x20 см весом до 10 кг, которая должна поместиться в багажном отсеке самолета.