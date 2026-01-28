Скільки часу є на реєстрацію в Ryanair — дедлайни та поради

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Українці, що подорожують із Ryanair, повинні обов’язково завершити check in (реєстрацію на авіарейс) у встановлений термін. Інакше вас не пустять на борт або змусять сплатити додатковий збір.

Сайт Новини.LIVE розкаже, що треба знати про check in в Ryanair, аби уникнути неприємностей.

Коли відкривається онлайн-реєстрація Ryanair

Є два варіанти залежно від типу покупки:

якщо під час бронювання ви обрали конкретне місце, check in доступний за 60 днів до вильоту;

якщо місце не обирали й отримали його автоматично, реєстрація відкривається за 24 години до вильоту.

Якщо не встигли зареєструватися онлайн

У будь-якому разі онлайн-реєстрація припиняється за 2 години до вильоту. Не встигнути це зробити коштуватиме дорого — хоча чек-ін у аеропорту доступний до 40 хвилин перед вильотом, але за це стягують окремий платіж. За це потрібно буде заплатити 55 євро.

Як зареєструватись онлайн

Процедура проходить у мобільному додатку або на сайті Ryanair:

увійдіть у "Мої бронювання";

введіть номер паспорта або ID;

згенеруйте посадковий талон;

талон з’явиться в додатку, надалі покажіть його в аеропорту.

З листопаду 2025 року паперові посадочні талони було скасовано, тому можна використовувати тільки цифровий талон у застосунку.

Крім того, фахівці радять прибути до аеропорту щонайменше за 2 години до вильоту, щоб уникнути будь-яких сюрпризів.

