Скільки часу є на реєстрацію в Ryanair — дедлайни та поради

Коли потрібно робити чек-ін у Ryanair в 2026 — правила і дедлайни
Українці, що подорожують із Ryanair, повинні обов’язково завершити check in (реєстрацію на авіарейс) у встановлений термін. Інакше вас не пустять на борт або змусять сплатити додатковий збір.
Сайт Новини.LIVE розкаже, що треба знати про check in в Ryanair, аби уникнути неприємностей.
Коли відкривається онлайн-реєстрація Ryanair
Є два варіанти залежно від типу покупки:
- якщо під час бронювання ви обрали конкретне місце, check in доступний за 60 днів до вильоту;
- якщо місце не обирали й отримали його автоматично, реєстрація відкривається за 24 години до вильоту.
Якщо не встигли зареєструватися онлайн
У будь-якому разі онлайн-реєстрація припиняється за 2 години до вильоту. Не встигнути це зробити коштуватиме дорого — хоча чек-ін у аеропорту доступний до 40 хвилин перед вильотом, але за це стягують окремий платіж. За це потрібно буде заплатити 55 євро.
Як зареєструватись онлайн
Процедура проходить у мобільному додатку або на сайті Ryanair:
- увійдіть у "Мої бронювання";
- введіть номер паспорта або ID;
- згенеруйте посадковий талон;
- талон з’явиться в додатку, надалі покажіть його в аеропорту.
З листопаду 2025 року паперові посадочні талони було скасовано, тому можна використовувати тільки цифровий талон у застосунку.
Крім того, фахівці радять прибути до аеропорту щонайменше за 2 години до вильоту, щоб уникнути будь-яких сюрпризів.
