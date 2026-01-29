Полет с Ryanair — спортивный инвентарь, который категорически запрещено брать в самолет

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Зимой многие украинцы мечтают погреться под палящим солнцем и отдохнуть, однако перед тем, как садиться на борт самолета ирландского лоукостера Ryanair, необходимо знать о некоторых важных деталях. В частности, при упаковке чемоданов необходимо соблюдать важные правила.

Об этом пишет Daily Express.

Ryanair не пустит на борт с этим предметом

По правилам Ryanair, есть определенные предметы, которые ни в коем случае нельзя класть в ручную кладь — один из них особенно популярен в зимний сезон.

Эта тема обсуждалась в популярной соцсети Reddit.

"Ищу треккинговые палки для покупки. Какой тип палок (складные/телескопические) будет лучше, чтобы их можно было взять с собой в салон самолета Ryanair/Iberia?", — поинтересовался один из пользователей.

Вопрос вызвал бурную дискуссию. Пользователи быстро обратили внимание на важную информацию, которая особенно актуальна, если вы планируете вскоре поехать на горнолыжный отдых.

В ручной клади Ryanair запрещено перевозить многочисленные предметы, однако, в отношении треккинговых палок предоставляются отдельные указания.

В частности, предметы с острыми концами или острыми краями, которые могут быть использованы для причинения серьезных травм, запрещается перевозить в самолете

Учитывая их длину и заостренные концы — треккинговые палки считаются потенциальным оружием. Чтобы без проблем пройти контроль в аэропорту — их нужно сдать в багаж.

