Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Ryanair призвал пересмотреть чемоданы — из-за этой вещи откажут в посадке

Ryanair призвал пересмотреть чемоданы — из-за этой вещи откажут в посадке

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 11:15
Полет с Ryanair — спортивный инвентарь, который категорически запрещено брать в самолет
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Зимой многие украинцы мечтают погреться под палящим солнцем и отдохнуть, однако перед тем, как садиться на борт самолета ирландского лоукостера Ryanair, необходимо знать о некоторых важных деталях. В частности, при упаковке чемоданов необходимо соблюдать важные правила.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Ryanair не пустит на борт с этим предметом

По правилам Ryanair, есть определенные предметы, которые ни в коем случае нельзя класть в ручную кладь — один из них особенно популярен в зимний сезон.

Эта тема обсуждалась в популярной соцсети Reddit.

"Ищу треккинговые палки для покупки. Какой тип палок (складные/телескопические) будет лучше, чтобы их можно было взять с собой в салон самолета Ryanair/Iberia?", — поинтересовался один из пользователей.

Вопрос вызвал бурную дискуссию. Пользователи быстро обратили внимание на важную информацию, которая особенно актуальна, если вы планируете вскоре поехать на горнолыжный отдых.

В ручной клади Ryanair запрещено перевозить многочисленные предметы, однако, в отношении треккинговых палок предоставляются отдельные указания.

В частности, предметы с острыми концами или острыми краями, которые могут быть использованы для причинения серьезных травм, запрещается перевозить в самолете

Учитывая их длину и заостренные концы — треккинговые палки считаются потенциальным оружием. Чтобы без проблем пройти контроль в аэропорту — их нужно сдать в багаж.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Ryanair запустил масштабную распродажу билетов и поделились акционными направлениями.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы самолет правила авиабилеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации