Путешествие с УЗ — перечень поездов, где для посадки необходим распечатанный билет

В эпоху цифровых технологий украинцы довольно редко пользуються распечатанными билетами на поезд. Однако на некоторые международные рейсы Укрзализныци пассажиру нужно обязательно иметь печатную версию посадочного талона.

В каких случаях могут не пустить в поезд с электронным билетом

В УЗ предупредили, что нужно печатать билеты на поезда:

009К Киев — Будапешт;

010К Будапешт — Киев;

749Д Киев — Вена;

149Д Вена — Киев;

140Д Чоп — Вена;

146Д Чоп — Вена;

143Д Вена — Чоп.

Перевозчик сообщил, что пассажир может загрузить и распечатать pdf-билет через приложение УЗ.

Для всех остальных рейсов проводнику будет достаточно предъявить билет с QR-кодом на телефоне или другом гаджете. Работник УЗ должен его отсканировать приложением мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминалом.

В Укрзализныце рассказали, как искать и покупать билеты на некоторые международные рейсы в приложении УЗ, в частности на поезд Львов — Варшава.

Перевозчик объяснил, что продажа уже открыта, но рейс традиционно является пересадочным. Именно поэтому часть пассажиров не видит доступные варианты в приложении УЗ, если ищет только прямые рейсы.

В компании посоветовали искать маршрут по запросу "Львов — Варшава-Всходня" и обязательно добавлять опцию "с пересадкой".

Дело в том, что международные сообщения часто комбинируются с пересадкой через пограничные станции или другие узловые города. Таким образом, без активации нужного фильтра — система просто не будет показывать нужные варианты.

