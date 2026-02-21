Відео
Обов'язкова умова УЗ — на які потяги потрібно роздруковувати квитки

Обов’язкова умова УЗ — на які потяги потрібно роздруковувати квитки

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 13:20
Подорож із УЗ — перелік потягів, де для посадки необхідний роздрукований квиток
Провідниця перевіряє роздрукований квиток на потяг. Фото: УЗ, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В епоху цифрових технологій українці вже майже не використовують роздруковані квитки на потяг. Проте на деякі міжнародні рейси Укрзалізниці пасажиру треба обов'язково мати друковану версію посадкового талону.  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

В яких випадках можуть не пустити в потяг з електронним квитком

В УЗ попередили, що потрібно друкувати квитки на потяги:

  • 009К Київ — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Київ;
  • 749Д Київ — Відень;
  • 149Д Відень — Київ;
  • 140Д Чоп — Відень;
  • 146Д Чоп — Відень;
  •  143Д Відень — Чоп. 

Перевізник повідомив, що пасажир може завантажити та роздрукувати pdf-квиток через застосунок УЗ.

Для усіх інших рейсів провіднику буде достатньо пред'явити квиток із QR-кодом на телефоні чи іншому гаджеті. Працівник УЗ має його відсканувати застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Що ще варто знати українцям

В Укрзалізниці розповіли, як шукати та купляти квитки на деякі міжнародні рейси у застосунку УЗ, зокрема на потяг Львів — Варшава.

Перевізник пояснив, що продаж вже відкритий, але рейс традиційно є пересадковим. Саме через це частина пасажирів не бачить доступні варіанти в застосунку УЗ, якщо шукає лише прямі рейси.

У компанії порадили шукати маршрут за запитом "Львів — Варшава-Всходня" та обов’язково додавати опцію "з пересадкою".

Справа в тому, що міжнародні сполучення часто комбінуються з пересадкою через прикордонні станції або інші вузлові міста. Таким чином, без активації потрібного фільтру — система просто не буде показувати потрібні варіанти.

Раніше ми розповідали, що одна з пасажирок Укрзалізниці поскаржилася на неналежну поведінку провідниці в потязі. Жінка розпивала алкоголь просто на робочому місці та підвищувала голос на пасажирів. Перевізник провів службову перевірку та пообіцяв звільнити порушницю.

Також УЗ порекомендувала заради безпеки пасажирів у період негоди залишити автівку у гаражі та дістатися до потрібного села чи міста потягом. Перевізник також порадив під час ожеледі та хуртовин добиратися до роботи та по справах міською та Кільцевою електричками, які завжди є найстабільнішим "мостом" між правим і лівим берегами.

подорож поїзди документи квитки виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
