Подорож із УЗ — перелік потягів, де для посадки необхідний роздрукований квиток

В епоху цифрових технологій українці вже майже не використовують роздруковані квитки на потяг. Проте на деякі міжнародні рейси Укрзалізниці пасажиру треба обов'язково мати друковану версію посадкового талону.

В яких випадках можуть не пустити в потяг з електронним квитком

В УЗ попередили, що потрібно друкувати квитки на потяги:

009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

Перевізник повідомив, що пасажир може завантажити та роздрукувати pdf-квиток через застосунок УЗ.

Для усіх інших рейсів провіднику буде достатньо пред'явити квиток із QR-кодом на телефоні чи іншому гаджеті. Працівник УЗ має його відсканувати застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

В Укрзалізниці розповіли, як шукати та купляти квитки на деякі міжнародні рейси у застосунку УЗ, зокрема на потяг Львів — Варшава.

Перевізник пояснив, що продаж вже відкритий, але рейс традиційно є пересадковим. Саме через це частина пасажирів не бачить доступні варіанти в застосунку УЗ, якщо шукає лише прямі рейси.

У компанії порадили шукати маршрут за запитом "Львів — Варшава-Всходня" та обов’язково додавати опцію "з пересадкою".

Справа в тому, що міжнародні сполучення часто комбінуються з пересадкою через прикордонні станції або інші вузлові міста. Таким чином, без активації потрібного фільтру — система просто не буде показувати потрібні варіанти.

