Опоздание на самолет — почему аннулируются билеты на обратные рейсы

Аэропорт. Фото: Pexels

Все мы бывали в такой ситуации — бежали из такси к выходу на регистрацию в аэропорт в холодном поту и молились о чуде у стойки сдачи багажа. Но если вы из тех, кто все оставляет на последнюю минуту, стоит знать некоторые нюансы бронирования билетов.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию _anna_dimova в соцсети Threads.

Путешественница рассказала, что с подружками из Кишинева летела в Австрию, где у девушек была пересадка на Венецию. Однако пассажирки опоздали на 5 минут на самолет.

Туристка рассказала, что девушек никто не искал и не объявлял как в других аэропортах. Они также не застали никого из работников у выхода.

Путешественницам удалось успешно добрались до Венеции и хорошо провели отпуск. Однако девушки были очень разочарованы, когда возвращались обратно.

"Когда возвращались домой, в аэропорту в день вылета мы узнали, что билеты аннулированы на обратные рейсы", — поделилась туристка.

Пользователи сети объяснили, что обратный билет аннулируется только в случае, если был приобретен одним бронированием. То есть чтобы в следующий раз избежать проблем из-за пропущенного рейса в одну сторону — лучше покупайте отдельно туда, отдельно обратно.

Таким образом у посадочных талонов будет разный PNR (Passenger Name Record — это уникальный 6-значный буквенно-цифровой код бронирования в системах авиакомпаний, содержащий данные о пассажире, маршруте и услугах — Ред.).

Другой пассажир порекомендовал в следующий раз подойти к стойке регистрации компании или написать в поддержку, что опоздали.

