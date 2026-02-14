Видео
Главная Транспорт Некоторые пассажиры рискуют потерять обратные билеты на самолет — причина

Некоторые пассажиры рискуют потерять обратные билеты на самолет — причина

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 10:32
Опоздание на самолет — почему аннулируются билеты на обратные рейсы
Аэропорт. Фото: Pexels

Все мы бывали в такой ситуации — бежали из такси к выходу на регистрацию в аэропорт в холодном поту и молились о чуде у стойки сдачи багажа. Но если вы из тех, кто все оставляет на последнюю минуту, стоит знать некоторые нюансы бронирования билетов.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию _anna_dimova в соцсети Threads.

Читайте также:

Что делать, если опоздал на самолет

Путешественница рассказала, что с подружками из Кишинева летела в Австрию, где у девушек была пересадка на Венецию. Однако пассажирки опоздали на 5 минут на самолет.

Туристка рассказала, что девушек никто не искал и не объявлял как в других аэропортах. Они также не застали никого из работников у выхода.

Путешественницам удалось успешно добрались до Венеции и хорошо провели отпуск. Однако девушки были очень разочарованы, когда возвращались обратно.

"Когда возвращались домой, в аэропорту в день вылета мы узнали, что билеты аннулированы на обратные рейсы", — поделилась туристка.

Пользователи сети объяснили, что обратный билет аннулируется только в случае, если был приобретен одним бронированием. То есть чтобы в следующий раз избежать проблем из-за пропущенного рейса в одну сторону — лучше покупайте отдельно туда, отдельно обратно.

Таким образом у посадочных талонов будет разный PNR (Passenger Name Record — это уникальный 6-значный буквенно-цифровой код бронирования в системах авиакомпаний, содержащий данные о пассажире, маршруте и услугах — Ред.).

Другой пассажир порекомендовал в следующий раз подойти к стойке регистрации компании или написать в поддержку, что опоздали.

Что стоит знать украинцам

Причин для отказа во въезде в Польшу немало. Одной из них является отсутствие у гражданина определенных документов.

В частности, для въезда на территорию Польши в рамках безвизового режима украинцам необходимо иметь при себе действительный биометрический загранпаспорт.

В том случае, если вы путешествуете через Польшу транзитом — нужно иметь при себе разрешение на въезд в другую страну или разрешение на проживание в этой стране.

Ранее мы писали, что в Турции нетерпеливые пассажиры могут получить кругленький штраф. Его могут взыскать с пассажира прямо в самолете.

Также рассказывали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы правила путешествие самолеты билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
