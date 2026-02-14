Запізнення на літак — чому анульовуються квитки на зворотні рейси

Аеропорт. Фото: Pexels

Усі ми бували в такій ситуації — бігли з таксі до виходу на реєстрацію в аеропорт у холодному поту і молилися про диво біля стійки здачі багажу. Але якщо ви з тих, хто все залишає на останню хвилину, варто знати деякі нюанси бронювання квитків.

Що робити, якщо запізнився на літак

Мандрівниця розповіла, що з подружками з Кишинева летіла у Австрію, де в дівчат була пересадка на Венецію. Проте пасажирки запізнились на 5 хвилин на літак.

Туристка розповіла, що дівчат ніхто не шукав і не оголошував як в інших аеропортах. Вони також не застали нікого з працівників біля виходу.

Мандрівницям вдалося успішно добралися до Венеції і добре провели відпустку. Проте дівчата були дуже розчаровані, коли поверталися назад.

"Коли поверталися додому, у аеропорту в день вильоту ми дізнались що квитки анульовані на зворотні рейси", — поділилась туристка.

Користувачі мережі пояснили, що зворотній квиток анулюється лише у випадку, якщо був придбаний одним бронюванням. Тобто щоб наступного разу уникнути проблем через пропущений рейс в один бік — краще купуйте окремо туди, окремо назад.

Таким чином у посадкових талонів буде різний PNR (Passenger Name Record — це унікальний 6-значний буквено-цифровий код бронювання в системах авіакомпаній, що містить дані про пасажира, маршрут і послуги — Ред.).

Інший пасажир порекомендував наступного разу підійти до стійки реєстрації компанії або написати в підтримку, що запізнилися.

Що варто знати українцям

Причин для відмови у в’їзді до Польщі немало. Одніє. з них є відсутність у громадянина певних документів.

Зокрема, для в'їзду на територію Польщі в рамках безвізового режиму українцям необхідно мати при собі дійсний біометричний закордонний паспорт.

У тому випадку, якщо ви мандруєте через Польщу транзитом — потрібно мати при собі дозвіл на в'їзд до іншої країни або дозвіл на проживання в цій країні.

