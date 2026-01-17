Пересечение границы с Польшей в 2026 году — список необходимых документов

Проверка документов на границе с Польшей. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Чтобы избежать проблем на границе, стоит заранее ознакомиться с актуальными правила въезда в Польшу в 2026 году. В частности, необходимо подготовить все обязательные документы для пересечения границы.

Об этом говорится на портале Migrant info.

Какие документы требует Пограничная служба

Для въезда на территорию Польши в рамках безвизового режима украинцам необходимо иметь при себе действительный биометрический загранпаспорт. Без визы украинцам разрешается находиться на территории Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в стране — нужно заранее получить необходимую визу. Она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

В случае транзита через Польшу в другую страну гражданам необходимо иметь при себе разрешение на въезд в другую страну или разрешение на проживание в другой стране.

Кроме того, пограничники могут проверить наличие действительного туристического медицинского страхования. Оно должно быть оформлено на сумму не менее 30 000 евро в компании, которые соответствуют определенным критериям, они перечислены на сайте Министерства иностранных дел Польши.

Страховой полис должен покрывать любые расходы, которые могут возникнуть во время пребывания на территории страны — от необходимости вернуться в Украину по медицинским показаниям до потребности в неотложной медицинской помощи и прочее.

