Турция штрафует нетерпеливых пассажиров — за что могут наказать

До весны осталось всего 4 понедельника, и вы, вероятно, уже мечтаете о следующем отпуске. Однако невероятные эмоции может испортить кругленький штраф, который на вас могут наложить прямо в самолете в Турцию.

Об этом пишет Daily Express.

Штраф в Турции

Когда ваш самолет приземляется — вы хотите выйти из него как можно быстрее. Однако из-за этой спешки вы можете попасть в неприятную ситуацию. В частности, такие действия в Турции наказываются штрафом.

После увеличения количества жалоб от пассажиров авиационные власти Турции ввели новое правило. В соответствии с ним, пассажиров, которые направляются к выходу с вещами до полной остановки самолета, могут оштрафовать на 3 100 турецких лир (примерно 61 евро).

Все пассажиры должны оставаться пристегнутыми и ждать на своих местах, пока самолет полностью не остановится и не погаснет знак о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.

