Україна
В Турции пассажиры самолетов рискуют получить немалый штраф

Дата публикации 26 января 2026 20:47
Турция штрафует нетерпеливых пассажиров — за что могут наказать
Пассажиры в самолете. Фото: Pexels

До весны осталось всего 4 понедельника, и вы, вероятно, уже мечтаете о следующем отпуске. Однако невероятные эмоции может испортить кругленький штраф, который на вас могут наложить прямо в самолете в Турцию.

Об этом пишет Daily Express.

Штраф в Турции

Когда ваш самолет приземляется — вы хотите выйти из него как можно быстрее. Однако из-за этой спешки вы можете попасть в неприятную ситуацию. В частности, такие действия в Турции наказываются штрафом.

После увеличения количества жалоб от пассажиров авиационные власти Турции ввели новое правило. В соответствии с ним, пассажиров, которые направляются к выходу с вещами до полной остановки самолета, могут оштрафовать на 3 100 турецких лир (примерно 61 евро).

Все пассажиры должны оставаться пристегнутыми и ждать на своих местах, пока самолет полностью не остановится и не погаснет знак о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.

Ранее мы рассказывали, что сразу три российских пассажирских самолета с людьми в салоне сломались в воздухе во время полета.

Также узнайте, куда исчезла крупнейшая авиакомпания Украины МАУ.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
