Киевляне раскритиковали власти Киева за повышение проезда в метро

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве недавно анонсировали повышение цен на проезд в метро. Киевляне в свою очередь отмечают, что любят свой город и есть за что, но повышение цен на метро раскритиковали.

Журналисты Новини.LIVE в рамках проекта "Киевского времени" пообщались с украинцами в столице и узнали их мнение относительно последних событий.

Что говорят киевляне о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Один из парней отметил, что Харьков страдает от войны не меньше, чем Киев, но там метро бесплатное.

"(Не нравится — Ред.) то, что хотят поднять цены на общественный транспорт. То есть в Киеве есть на это средства, Киев это может покрывать. У нас каждый год есть профицит бюджета, у нас остаются миллиарды в бюджете, а мы не можем выделить средства на метро. В отличие от того же Харькова, который страдает не меньше Киева", — сказал он, реагируя на запланированное повышение проезда до 30 гривен за одну поездку.

Кроме дорогого проезда жители говорят и о коммунальных проблемах, но одновременно отмечают и преимущества столицы. В частности - людей, развитый бизнес, гастрономическую культуру и исторические локации.

Читайте также:

"(Киев — Ред.) нельзя не любить. Любить его есть за что, и это, в первую очередь, люди. Люди, которые создают, люди, которые живут этим городом. Бизнесы, которые цветут, которые создают имя городу, которые добавляют изюминки. И когда приезжает кто-то к тебе, ты не только показываешь памятные и культурные находки Киева, ты показываешь людям заведения, кафе, кухню, и не только украинскую. Поэтому здесь не за что его не любить. Мы любим его всем сердцем и хотим, чтобы каждый любил", — отметила одна из жительниц Киева.



Заметим, что повышение стоимости проезда в киевском транспорте будет обходиться семье из трех человек в 35 тысяч грн в год. Такую сумму Новини.LIVE озвучил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Зато мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городские власти будут прилагать все усилия, чтобы сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что по словам соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Вячеслава Скриля, именно старые вагоны метро тратят на треть больше электричества. Он сказал, что планируя ввести почти космические тарифы, власти Киева перекладывают финансовые проблемы транспортной системы на кошельки горожан.

Также недавно мы писали, как выглядит схема метро Киева в мае 2026 года.