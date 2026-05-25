Метро "Чоколовская" в Киеве: где и когда построят станцию

Вагоны на станции киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Столичные власти в очередной раз пересмотрели планы по расширению сети киевского метро и соединению отдаленных микрорайонов с центром. Разработка масштабного проекта новой ветки метро полностью остановилась из-за войны, нехватки денег и сложных технических условий. Несмотря на кризис, архитекторы продолжают разрабатывать будущие схемы строительства новых транспортных узлов на правом берегу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каком этапе планы по строительству желтой линии метро и, в частности, станции "Чоколовская".

Когда ждать появление станции "Чоколовская"

Речь идет о перспективной станции Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена "Чоколовская". Согласно Генеральному плану Киева, станцию планируют построить в районе Соломенской площади на пересечении ключевых транспортных магистралей.

Как сообщал КО "Институт генерального плана г. Киева", Подольско-Выгуровская линия метрополитена будет проходить от ж/м "Выгуровщина-Троещина" до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км и она будет иметь 22 станции.

"На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить последние пять станций метрополитена новой линии - "Чоколовская", "Аэропорт", Кольцевая дорога на правом берегу, ул. Киото на левом берегу", — говорится в сообщении.

Для следующих поколений киевлян эта станция станет мощным стимулом для развития Чоколовки и Соломенки.

Сроки строительства постоянно сдвигаются

Впрочем, проект строительства желтой линии тянется уже много десятилетий. За это время распался СССР, Украина обрела независимость, изменились экономические условия, подходы к строительству и даже названия станций.

А в последние годы добавились факторы войны и дефицита ресурсов. Поэтому сроков запуска даже первых станций желтой линии пока нет, и в ближайшие годы они не просматриваются.

