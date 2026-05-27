Метро в Киеве в мае 2026 года: схема станций и линии: схема станций и линии

Схема метро Киева в мае 2026 года: станции и линии подземки
Одним из самых популярных транспортных артерий Киева остается метрополитен. Подземка без выходных и праздников доставляет пассажиров по делам. Кроме того, в стенах метро можно защититься во время массированных ударов России.
Новини.LIVE расскажут о станциях киевской подземки в мае 2026 года.
Станции и линии метро в Киеве
Столичная подземка простирается на 70 километров и насчитывает 52 станций. Ее работу обеспечивает 3 депо и 122 эскалатора и десятки работников.
Первой в Киеве была построена в 1960 году Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой "Академгородок" на западе и "Лесная" на востоке.
Красная линия охватывает станции:
- Академгородок;
- Житомирская;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейская;
- Шулявская;
- Политехнический институт;
- Вокзальная;
- Университет;
- Театральная;
- Крещатик;
- Арсенальная;
- Днепр;
- Гидропарк;
- Левобережная;
- Дарница;
- Черниговская;
- Лесная.
Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская. Она насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:
- Героев Днепра;
- Минская;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченко;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Майдан Независимости;
- Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
- Олимпийская;
- Дворец "Украина";
- Лыбедская;
- Демеевская;
- Голосеевская;
- Васильковская;
- Выставочный центр;
- Ипподром;
- Теремки.
Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская. Она пролегает через исторический центр и включает 15 станций:
- Сырец;
- Дорогожичи;
- Лукьяновская;
- Золотые Ворота;
- Дворец спорта;
- Кловская;
- Зверинецкая;
- Выдубичи;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харьковская;
- Вырлица;
- Бориспольская;
- Красный Хутор.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.
Также Новини.LIVE писали, что в Киеве резко повысят цены на проезд. Киевляне будут платить за одну поездку в метро, трамвае и троллейбусе 30 гривен. При таких условиях проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. Месячный проезд в столице может стоить 4875 грн.