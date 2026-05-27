Метро в Киеве в мае 2026 года: схема станций и линии: схема станций и линии

Главная Транспорт Схема метро Киева в мае 2026 года: станции и линии подземки

Схема метро Киева в мае 2026 года: станции и линии подземки

Дата публикации 27 мая 2026 07:32
Пассажиры ждут свой поезд в метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых популярных транспортных артерий Киева остается метрополитен. Подземка без выходных и праздников доставляет пассажиров по делам. Кроме того, в стенах метро можно защититься во время массированных ударов России.

Новини.LIVE расскажут о станциях киевской подземки в мае 2026 года.

Станции и линии метро в Киеве

Столичная подземка простирается на 70 километров и насчитывает 52 станций. Ее работу обеспечивает 3 депо и 122 эскалатора и десятки работников.

Первой в Киеве была построена в 1960 году Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой "Академгородок" на западе и "Лесная" на востоке.

Красная линия охватывает станции:

  • Академгородок;
  • Житомирская;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейская;
  • Шулявская;
  • Политехнический институт;
  • Вокзальная;
  • Университет;
  • Театральная;
  • Крещатик;
  • Арсенальная;
  • Днепр;
  • Гидропарк;
  • Левобережная;
  • Дарница;
  • Черниговская;
  • Лесная.

Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская. Она насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:

  • Героев Днепра;
  • Минская;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченко;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Майдан Независимости;
  • Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
  • Олимпийская;
  • Дворец "Украина";
  • Лыбедская;
  • Демеевская;
  • Голосеевская;
  • Васильковская;
  • Выставочный центр;
  • Ипподром;
  • Теремки.

Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская. Она пролегает через исторический центр и включает 15 станций:

  • Сырец;
  • Дорогожичи;
  • Лукьяновская;
  • Золотые Ворота;
  • Дворец спорта;
  • Кловская;
  • Зверинецкая;
  • Выдубичи;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харьковская;
  • Вырлица;
  • Бориспольская;
  • Красный Хутор.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве резко повысят цены на проезд. Киевляне будут платить за одну поездку в метро, трамвае и троллейбусе 30 гривен. При таких условиях проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. Месячный проезд в столице может стоить 4875 грн.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
