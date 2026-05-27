Метро в Киеве в мае 2026 года: схема станций и линии: схема станций и линии

Пассажиры ждут свой поезд в метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых популярных транспортных артерий Киева остается метрополитен. Подземка без выходных и праздников доставляет пассажиров по делам. Кроме того, в стенах метро можно защититься во время массированных ударов России.

Новини.LIVE расскажут о станциях киевской подземки в мае 2026 года.

Станции и линии метро в Киеве

Столичная подземка простирается на 70 километров и насчитывает 52 станций. Ее работу обеспечивает 3 депо и 122 эскалатора и десятки работников.

Первой в Киеве была построена в 1960 году Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой "Академгородок" на западе и "Лесная" на востоке.

Красная линия охватывает станции:

Академгородок;

Житомирская;

Святошин;

Нивки;

Берестейская;

Шулявская;

Политехнический институт;

Вокзальная;

Университет;

Театральная;

Крещатик;

Арсенальная;

Днепр;

Гидропарк;

Левобережная;

Дарница;

Черниговская;

Лесная.

Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская. Она насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:

Героев Днепра;

Минская;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченко;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Майдан Независимости;

Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);

Олимпийская;

Дворец "Украина";

Лыбедская;

Демеевская;

Голосеевская;

Васильковская;

Выставочный центр;

Ипподром;

Теремки.

Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская. Она пролегает через исторический центр и включает 15 станций:

Сырец;

Дорогожичи;

Лукьяновская;

Золотые Ворота;

Дворец спорта;

Кловская;

Зверинецкая;

Выдубичи;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харьковская;

Вырлица;

Бориспольская;

Красный Хутор.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.