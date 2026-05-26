Проезд в метро: где самые дорогие и самые доступные поездки для украинцев

В отличие от части европейских городов, в Украине метрополитен построен в трех крупнейших городах — Киеве, Днепре и Харькове. На фоне подорожания топлива поездки в подземке являются одними из самых доступных. В частности, за вход в метро украинцам придется заплатить в среднем 8-10 гривен.

Новини.LIVE расскажут, где украинцам дороже всего обойдется проезд в метро в мае 2026 года.

Цены на проезд в метро Харькова

Выгоднее всего украинцам ездить харьковской подземкой. 24 мая 2022 года по решению Харьковского городского головы Игоря Терехова проезд в метрополитене, как и в другом общественном транспорте является бесплатным.

До начала войны проезд в харьковской подземке стоил так же, как и в Киеве — 8 гривен.

Цены на проезд в метро Киева

Несмотря на предупреждение столичных властей о подорожании тарифов на проезд, в мае 2026 года стоимость одной поездки составляет 8 гривен.

Проезд можно оплатить, пополнив транспортную карту, или приобретя поездки в приложении "Киев Цифровой". Баланс можно пополнить через платежные терминалы Ірау и EasyPay. Для экономии можно приобрести больше поездок. В частности, если приобрести сразу 50 поездок — каждая обойдется вам в 6,50 гривен.

Цены на проезд в метро Днепра

Дороже всего украинцам в мае 2026 года обойдется поездка в днепровском метро. За одну поездку без льгот днепрянам и гостям города придется отдать 10 гривен. Пассажиры могут приобрести в кассе в вестибюле станций жетон, а также оплатить поездку с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Чтобы сэкономить, пассажиры могут приобрести комбинированные месячные проездные билеты, которыми можно пользоваться не только в метро, но и в трамваях и троллейбусах. Их полная стоимость составляет 900 гривен, для студентов — 450 гривен.

