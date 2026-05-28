Кияни розкритикували владу Києва за підвищення проїзду в метро

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві нещодавно анонсували підвищення цін на проїзд у метро. Кияни у свою чергу зазначають, що полюбляють своє місто і є за що, але підвищення цін на метро розкритикували.

Журналісти Новини.LIVE в рамках проекту "Київського часу" поспілкувалися з українцями в столиці та дізналися їм думку щодо останніх подій.

Що кажуть кияни про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті

Один з хлопців зазначив, що Харків страждає від війни не менше, ніж Київ, але там метро безоплатне.

"(Не подобається — Ред.) те, що хочуть підняти ціни на громадський транспорт. Тобто в Києві є на це кошти, Київ це може покривати. У нас кожен рік є профіцит бюджету, у нас залишаються мільярди в бюджеті, а ми не можемо виділити кошти на метро. На відміну від того ж Харкова, який страждає не менше від Києва", — сказав він, реагуючи на заплановане підняття проїзду до 30 гривень за одну поїздку.

Окрім дорогого проїзду жителі кажуть і про комунальні проблеми, але й водночас відзначають і переваги столиці. Зокрема — людей, розвинений бізнес, гастрономічну культуру та історичні локації.

"(Київ — Ред.) не можна не любити. Любити його є за що, і це, в першу чергу, люди. Люди, які створюють, люди, які живуть цим містом. Бізнеси, які квітнуть, які створюють ім'я місту, які додають ізюмінки. І коли приїжджає хтось до тебе, ти не тільки показуєш пам'ятні та культурні знахідки Києва, ти показуєш людям заклади, кав'ярні, кухню, і не тільки українську. Тому тут нема за що його не любити. Ми любимо його всім серцем і хочемо, щоб кожен любив", — зазначила одна з мешканок Києва.



Зауважимо, що підняття вартості проїзду в київському транспорті обходитиметься родині із трьох людей у 35 тисяс грн на рік. Таку суму Новини.LIVE озвучив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Натомість мер Харкова Ігор Терехов заявив, що міська влада докладатиме всіх зусиль, аби зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що за словами співзасновника ГО "Пасажири Києва" В'ячеслава Скриля, саме старі вагони метро витрачають на третину більше електрики. Він сказав, що плануючи запровадити майже космічні тарифи, влада Києва перекладає фінансові проблеми транспортної системи на гаманці містян.

