Проезд по 30 гривен: что не так с официальным обоснованием новых тарифов в Киеве

Фото: Новини.LIVE

В Киеве за последние десять лет вообще не занимались модернизацией подвижного состава общественного транспорта. При этом именно старые вагоны используют на треть больше электричества. Столичные власти вместо этого перекладывают финансовые проблемы транспортной системы на кошельки горожан, планируя ввести почти космические тарифы.

Такую точку зрения высказал соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль в эфире "Київського часу".

Скандальное подорожание проезда

По словам эксперта, вместо перекладывания финансового бремени на плечи киевлян, транспортным предприятиям стоит проанализировать собственную неэффективность и сомнительные статьи расходов.

"Во-первых, расчетный тариф включает огромную амортизацию, и как она считается, это вопрос очень непрозрачный. Здесь вопрос не в том, что ее не должно быть, она есть, и она должна быть, но как ее считают, официальные бухгалтерские механизмы непонятны, и это влияет на конечную сумму", — отметил Вячеслав Скриль.

Сравнение с европейским опытом

Организация труда в украинской столице существенно отстает от западных соседей, где нагрузка распределена более адекватно.

"На одного работника в европейских городах приходится вдвое больше пассажиров, чем у нас. В частности, в Варшаве или Вене этот показатель держится на уровне 80-95 тысяч человек в год, когда в Киеве цифры едва дотягивают до 40-45 тысяч", — подчеркнул эксперт.

Энергетический кризис и игнорирование энергоэффективности

Старые поезда продолжают сжигать дефицитный ресурс из-за отсутствия капитальных обновлений систем энергопотребления. Из-за этого расходы на обслуживание только растут, хотя технологии позволяют существенно экономить.

"В течение последних 10 лет, в метрополитене не модернизировано ни одного поезда, а Киевпастранс не модернизировал ни одного трамвая. Сейчас электроэнергия дорогая и в принципе дефицитная, но ни метрополитен, ни Киевпастранс не пошли по этому пути, чтобы модернизировать транспорт и, соответственно, расходы на электроэнергию", — подчеркнул Вячеслав Скриль.

В этом году ситуация с подвижным составом не изменится, потому что финансирование на эти нужды фактически отсутствует. Последнее обновление было еще в 2023 году, когда Варшавский метрополитен бесплатно передал столице 60 вагонов.

Как писали ранее Новини.LIVE, в Киеве резко повысят цены на проезд. Киевляне будут платить за одну поездку в метро, трамвае и троллейбусе 30 гривен. В таких условиях проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. Месячный проезд в столице будет стоить 4875 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда в Киеве. Они предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере 20 гривен за поездку на 45 минут и 30 гривен за поездку на 90 минут. Такая система должна стимулировать население пользоваться общественным транспортом.