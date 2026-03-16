Харьковский метрополитен обновил график: как будут курсировать поезда

Харьковский метрополитен обновил график: как будут курсировать поезда

Дата публикации 16 марта 2026 12:28
Харьковский метрополитен обновил график: как будут курсировать поезда
Станция метро Левада в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Харьковский метрополитен предупредил пассажиров об изменениях в графике движения поездов. Они были введены из-за нестабильной ситуации с электроэнергией. Однако эти изменения будут действовать в течение определенного периода времени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен в Facebook.

Представители метрополитена предупредили харьковчан и гостей города, что с 16 марта на некоторый период времени будут увеличены интервалы движения поездов по линиям метрополитена в будние дни.

Новый временный график движения поездов в метро Харькова:

  • 5:30 — 9:30 — 10 минут;
  • 9:30 — 10:00 — от 10 до 20 минут;
  • 10:00 — 22:00 — 20 минут.

Где находятся самые опасные места в метро

Самое уязвимое место в любом метрополитене мира — край платформы. При спешке, толпе или попытке вскочить в вагон в последнюю секунду, человек может потерять равновесие.

Также стоит быть осторожными у дверей вагона — если они закроются, зажав одежду, сумку или руку, человек может получить травму.

Какие станции метро в Киеве могут спасти от ядерного удара

При строительстве метрополитена в советские времена подземелья столицы рассматривали не только как транспортные узлы, но и как укрытие в случае войны и ядерной угрозы.

В случае опасности лучше выбирать глубокие станции, такие как "Арсенальная", "Вокзальная" или "Шулявская".

Ранее мы рассказывали, от каких названий избавились в рамках декоммунизации в метрополитене Харькова. Так в последние дни 2015 года и городе переименовали станцию "Советскую" на "Майдан Конституции". В общем было в Харькове было изменено названия 12 станций.

Также мы писали, что местные жители Харькова рассказывают о том, что на одной из станций якобы обитает призрак.

Около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли.

Харьков метро изменения график станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
