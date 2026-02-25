Видео
Станции метро в Харькове — как переименовали в рамках декоммунизации

Дата публикации 25 февраля 2026 07:32
Перечень переименованных станции метро в Харькове — список
Люди прибывают на одну из переименованных станций метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE, Харьковский метрополитен. Коллаж: Новини.LIVE

Одной из визитных карточек Харькова является метрополитен. После оккупации Россией части украинских территорий в 2014 году, в Харькове начали прощаться с советским прошлым и рамках декоммунизации изменили названия станции метро, за этот период времени переименовали 12 остановок.

Новини.LIVE расскажут об этом более подробно.

Какие станции метро не узнают те, кто давно был в Харькове

В последние дни 2015 года было изменено название одной из центральных станций харьковского метрополитена. Остановка "Советская" стала "Майданом Конституции".

18 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименованы еще 5 станций метро:

  • "Маршала Жукова" — на "Дворец спорта";
  • "Площадь Восстания" — на "Защитников Украины";
  • "Пролетарскую" — на "Индустриальную";
  • "Советской армии" — на "Армейскую";
  • "Метростроителей имени Ващенко" — "Метростроителей".

12 августа 2020 года в Харькове переименовали станцию метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом".

29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:

27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще 3 станции метро:

  • "Проспект Гагарина" — на "Левада";
  • "Героев труда" — на "Салтовская";
  • "Завод имени Малышева" — на "Заводская".

Харьков метро история декоммунизация переименования
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
