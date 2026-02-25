Перечень переименованных станции метро в Харькове — список

Станции метро в Харькове — как переименовали в рамках декоммунизации
Одной из визитных карточек Харькова является метрополитен. После оккупации Россией части украинских территорий в 2014 году, в Харькове начали прощаться с советским прошлым и рамках декоммунизации изменили названия станции метро, за этот период времени переименовали 12 остановок.
Новини.LIVE расскажут об этом более подробно.
Какие станции метро не узнают те, кто давно был в Харькове
В последние дни 2015 года было изменено название одной из центральных станций харьковского метрополитена. Остановка "Советская" стала "Майданом Конституции".
18 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименованы еще 5 станций метро:
- "Маршала Жукова" — на "Дворец спорта";
- "Площадь Восстания" — на "Защитников Украины";
- "Пролетарскую" — на "Индустриальную";
- "Советской армии" — на "Армейскую";
- "Метростроителей имени Ващенко" — "Метростроителей".
12 августа 2020 года в Харькове переименовали станцию метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом".
29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:
- "Пушкинскую" переименовали на "Ярослава Мудрого";
- "Южный вокзал" — на "Вокзальную".
27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще 3 станции метро:
- "Проспект Гагарина" — на "Левада";
- "Героев труда" — на "Салтовская";
- "Завод имени Малышева" — на "Заводская".
