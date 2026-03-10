Какие станции метро в Киеве могут защитить от ядерного взрыва — список

Метро в Киеве может защитить от ядерного взрыва. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В мире все больше обостряется опасность и сценарий того, что нам придется прятаться от ядерной атаки теперь не кажется чем-то нереальным. При строительстве метрополитена в советские времена подземелья готовили к войне и ядерной угрозе.

О том, какие станции метро в Киеве вероятнее всего спасут во время ядерного удара расскажет Новини.LIVE со ссылкой на "Фокус".

"Арсенальная"

Станция "Арсенальная" до сих пор остается самой глубокой в Европе — она расположена на глубине 105,5 метров. Ее строили еще в 1960-х годах, учитывая то, что рядом расположен правительственный квартал.

Эта станция спрятана под 70-метровым слоем гранитного массива. По предварительным расчетам, благодаря такой естественной защите "Арсенальная" может выдержать ядерный взрыв мощностью до 40 килотонн. Это приблизительная мощность бомбы, которую сбросили на японскую Хиросиму в 1945 году.

Кроме того, в случае ядерного заражения станцию можно изолировать огромными массивными металлическими дверями, которые способны выдержать сильное давление.

"Шулявская"

Она является второй по глубине станцией метро в столице. "Шулявская" расположена на глубине 90 метров. Она также строилась в годы Холодной войны — станция защищена толстыми железобетонными конструкциями, в подземке также пролегают длинные тоннели.

В случае сильного ядерного взрыва толща грунта может поглотить часть энергии. Кроме того, станция имеет герметичные конструкции, благодаря которым людей можно защитить от радиоактивного воздуха.

"Вокзальная"

Станция расположена на глубине 42 метра, и хотя по сравнению с "Арсенальной" и "Шулявской" это небольшой показатель, она также может спасти сотни жизней.

Советские инженеры возводили на "Вокзальной" прочные железобетонные конструкции, которые также способны выдержать волну ядерного взрыва.

"Здесь установлены герметичные перегородки и технические системы, которые в случае необходимости позволяют изолировать подземное пространство", — говорится в статье.

Кроме того, "Вокзальная" способна защитить большое количество людей, прибывших в столицу из других городов.

Ранее мы рассказывали, при строительстве какой станции метро в Киеве были вынуждены сносить и распиливать пополам дома. Считалось, что сооружения, расположенные на линии, не несут никакой исторической ценности. Поэтому во время прокладки метро были снесены или целые дома, или их половины.

В частности, так "распилили" на две части дом на Верхнем Валу. Ту часть, которая мешала прокладке метро просто снесли.

Также писали, куда на самом деле ведет дополнительная ветка на столичной станции метро "Арсенальная". Наблюдательные пассажиры заметили, что если двигаться в направлении станции "Днепр" есть ответвление, которое подсвечено тоннельными фонарями. Некоторые предполагают, что это ответвление и является тайным метрополитеном в столице.

Кроме того, из-за близкого расположения с заводом "Арсенал", ходят легенды, что в метро есть секретные бункеры, которые пролегают в подземелье завода.