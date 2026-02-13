Какие самые опасные места в метро для пассажиров

Харьковский метрополитен. Фото: t.me/kh_metro

Метро считается одним из самых безопасных видов транспорта в мире. Но даже там случаются инциденты, о которых пассажиры часто задумываются только постфактум.

Наибольшие риски связаны с платформами и дверями вагонов. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lawyers.

Где чаще всего случаются инциденты в метро

Самое уязвимое место в любом метрополитене мира — край платформы. При спешке, толпе или попытке вскочить в вагон в последнюю секунду, человек может потерять равновесие. Особенно рискованно это в часы пик, когда пассажиры буквально прижимают друг друга к краю.

Еще одна зона риска — двери вагона. Они оборудованы датчиками, которые должны реагировать на препятствия, но техника не всегда срабатывает идеально. Если дверь закрывается, зажав одежду, сумку или руку, человек может получить травму или даже быть протянутым несколько метров вдоль платформы.

Зазоры и неровные поверхности

Между вагоном и платформой часто есть промежуток. В большинстве случаев он безопасен, но для пожилых людей, пассажиров с чемоданами или детскими колясками это может стать ловушкой. Если представить скользкую плитку или неровности, то риск падения еще больше возрастает.

Освещение и техническое состояние станций тоже имеют значение. Плохо освещенные участки или поврежденное покрытие могут вызвать травмы даже без контакта с поездом.

Что еще стоит учитывать в метро

Иногда поезд начинает движение резко, поэтому если человек еще не успел крепко встать на ноги или держится одной рукой, можно легко упасть.

Самые распространенные последствия таких инцидентов — переломы, травмы головы, ушибы, повреждения спины. В тяжелых ситуациях возможны более серьезные повреждения.

И все же по статистике метрополитен считается одним из самых безопасных видов современного общественного транспорта.

