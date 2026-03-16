Харківський метрополітен оновив графік: як курсуватимуть потяги

Станція метро Левада в Харкові. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Харківський метрополітен попередив пасажирів про зміни у графіку руху потягів. Вони будуть запроваджено через нестабільну ситуацію з електроенергією. Проте зміни будуть діяти певний проміжок часу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен у Facebook.

В метро Харкова змінено графік руху потягів

Представники метрополітену попередили харків'ян та гостей міста, що з 16 березня на деякий період часу будуть збільшені інтервали руху поїздів лініями метрополітену у будні дні.

Новий тимчасовий графік руху потягів в метро Харкова:

5:30 - 9:30 — 10 хвилин;

9:30 - 10:00 — від 10 до 20 хвилин;

10:00 - 22:00 — 20 хвилин.

Де знаходяться найнебезпечніші місця в метро

Найуразливіше місце в будь-якому метрополітені світу — край платформи. При поспіху, натовпі чи спробі вскочити у вагон в останню секунду, людина може втратити рівновагу.

Також варто бути обережними біля дверей вагона — якщо вони зачиняться, затиснувши одяг, сумку чи руку, людина може отримати травму.

Які станції метро в Києві можуть врятувати від ядерного удару

Під час будівництва метрополітену у радянські часи підземелля столиці розглядали не лише як транспортні вузли, а й як укриття у випадку війни та ядерної загрози.

У разі небезпеки краще обирати найглибші станції, як от "Арсенальна", "Вокзальна" чи "Шулявська".

Раніше ми розповідали, яких назв позбулися в рамках декомунізації в метрополітені Харкова. Так в останні дні 2015 року і місті перейменували станцію "Радянську" на "Майдан Конституції". Загалом було в Харкові було змінено назви 12 станцій.

Також ми писали, що місцеві жителі Харкова розповідають про те, що на одній зі станцій нібито мешкає привид.

Близько 20 років тому працівникам метро пізно ввечері повідомили, що на рейки впав чоловік та зник у тунелі. Рух потягів було зупинено, всі станції та тунелі ретельно оглянули — проте нікого так і не знайшли.