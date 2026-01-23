Метро в Харькове — какие мистические истории скрывают его стены

Призрак в метро Харькова — где расположена мистическая станция
Харьковский метрополитен строился еще в советское время и имеет надежную систему защиты даже от ядерного удара. Однако его стены также прячут в себе мистические истории, в частности, на одной из станций пассажиры якобы видели призрака.
Призрак в харьковском метро
Одной из мистических станций в Харькове является "Майдан Конституции", расположенная в самом центре города, на красной, Холодногорско-Заводской линии.
Жители города считают эту станцию таинственной из-за необычных явлений, которые здесь время от времени происходят.
В частности, около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли, пишет РБК–Україна.
Однако на видео с камер наблюдения правоохранители заметили туманную субстанцию, которая была похожа на человека.
Кроме того, мистики считают, что сфотографировавшись на станции "Майдан Конституции" можно увидеть свою ауру. Проводить такой эксперимент стоит с осторожностью — несанкционированные фото в метро под строгим запретом.
