Метро в Харькове — какие мистические истории скрывают его стены

Тоннель у метро. Фото: Freepik

Харьковский метрополитен строился еще в советское время и имеет надежную систему защиты даже от ядерного удара. Однако его стены также прячут в себе мистические истории, в частности, на одной из станций пассажиры якобы видели призрака.

Новини.LIVE расскажут о загадочной истории в харьковском метро.

Призрак в харьковском метро

Одной из мистических станций в Харькове является "Майдан Конституции", расположенная в самом центре города, на красной, Холодногорско-Заводской линии.

Жители города считают эту станцию таинственной из-за необычных явлений, которые здесь время от времени происходят.

В частности, около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли, пишет РБК–Україна.

Однако на видео с камер наблюдения правоохранители заметили туманную субстанцию, которая была похожа на человека.

Кроме того, мистики считают, что сфотографировавшись на станции "Майдан Конституции" можно увидеть свою ауру. Проводить такой эксперимент стоит с осторожностью — несанкционированные фото в метро под строгим запретом.

