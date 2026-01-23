Видео
Україна
Видео

Призрак в метро Харькова — где расположена мистическая станция

Призрак в метро Харькова — где расположена мистическая станция

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 07:32
Метро в Харькове — какие мистические истории скрывают его стены
Тоннель у метро. Фото: Freepik

Харьковский метрополитен строился еще в советское время и имеет надежную систему защиты даже от ядерного удара. Однако его стены также прячут в себе мистические истории, в частности, на одной из станций пассажиры якобы видели призрака.

Новини.LIVE расскажут о загадочной истории в харьковском метро.

Читайте также:

Призрак в харьковском метро

Одной из мистических станций в Харькове является "Майдан Конституции", расположенная в самом центре города, на красной, Холодногорско-Заводской линии.

Жители города считают эту станцию таинственной из-за необычных явлений, которые здесь время от времени происходят.

В частности, около 20 лет назад работникам метро поздно вечером сообщили, что на рельсы упал человек и исчез в тоннеле. Движение поездов было остановлено, все станции и тоннели тщательно осмотрели — однако никого так и не нашли, пишет РБК–Україна. 

Однако на видео с камер наблюдения правоохранители заметили туманную субстанцию, которая была похожа на человека.

Кроме того, мистики считают, что сфотографировавшись на станции "Майдан Конституции" можно увидеть свою ауру. Проводить такой эксперимент стоит с осторожностью — несанкционированные фото в метро под строгим запретом.

Ранее мы рассказывали, о том, чем уникально "метро" в Кривом Роге. Его первые четыре станции были открыты в 1986 году.

Также писали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Харьков метро история мистика станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
