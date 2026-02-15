Видео
Главная Транспорт Какими были первые станции метро в Харькове — архивные фото

Какими были первые станции метро в Харькове — архивные фото

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 07:32
Метро Харькова — какие станции были построены первыми и по какой причине
Пассажиры в метрополитене. Фото: AP

Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами в центре города. Ежедневно на его поездах добираются на работу тысячи людей, которые не догадываются о том, как начиналась его история.

Новини.LIVE расскажут, какие станции метро в Харькове были построены первыми.

Как начали строить харьковское метро

После завершения Второй мировой войны Харьков начали активно отстраивать, население города перевалило за миллион.

В Харькове было очень много трамвайных, автобусных и троллейбусных маршрутов и транспортная система едва выдерживала нагрузку, в центре и промышленных районах была ужасная давка.

Власти города понимали, что единственный выход — строительство метро. Однако разрешение на такие проекты в то время предоставляла только Москва. Кроме того, претендовать на подземку могли только столицы союзных республик.

Благодаря секретарю Харьковского обкома Григорию Ващенко 15 июля 1968 года недалеко от Южного вокзала был заложен первый ствол будущего метро. Первую линию строили с запада на восток через центр.

Первые станции в метро Харькова

"Южный вокзал" должен был стать конечной станцией, там же планировали построить электродепо для поездов. Однако инженеры усомнились, что почва сможет выдержать столько подземных работ и линия была продлена до улицы Свердлова (ныне Полтавский Шлях). В течение нескольких лет построили еще 5 станций.

В апреле 1970 года была начата сбойка встречных тоннелей в районе Подольского моста через реку Харьков - между станцией "Советская" и стволом № 6 будущей станции "Проспект Гагарина". Состыковать встречные тоннели было непросто — местность с большими перепадом высот.

Несмотря на непростые условия, 22 августа 1975 года в Харькове была торжественно открыта первая Свердловско-Заводская линия (сейчас Холодногорско-Заводская), которая простиралась на 9,8 километра и насчитывала 8 станций:

  • "Улица Свердлова" (сейчас "Холодная гора");
  • "Южный вокзал" (сейчас "Вокзальная");
  • "Коммунальный рынок" (сейчас "Центральный рынок");
  • "Советская" (сейчас "Майдан Конституции");
  • "Проспект Гагарина" (сейчас "Левада");
  • "Спортивная";
  • "Завод имени Малышева" ("Заводская");
  • "Московский проспект" (сейчас "Турбоатом").

Уже 23 августа 1975 года только за один день в хакровском метро проехало 413 тысяч пассажиров.

None - фото 1
Станция "Пролетарская" в августе 1978 г. Фото: ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
None - фото 2
Станция "Завод имени Малышева" в августе 1975 года. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Что еще стоит знать украинцам

В проекте Программы социального и экономического развития Харьковской области на 2026 год было заложено строительство третьей линии метрополитена.

Власти города планируют построить Алексеевскую (зеленую) линию метрополитена станциями "Державинская" и "Одесская". Строительство начнут со станции от станции "Метростроителей".

Ранее мы рассказывали, что в харьковском метро спрятаны огромные правительственные бункеры. В них обустроены рабочие кабинеты, комнаты для отдыха, столовые и кабинеты начальства.

Также писали, что несмотря на войну, в Киеве строят новые станции метро до жилого массива Виноградарь. В частности, уже в этом году должны открыть станцию "Мостицкая".

Харьков метро транспорт история строительство
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
