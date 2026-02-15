Метро Харкова — які станції були побудовані першими та з якої причини

Пасажири в метрополітені. Фото: AP

Харківський метрополітен нараховує 30 станцій із трьома підземними пересадковими вузлами в середмісті. Щодня його потягами добираються на роботу тисячі людей, які не здогадуються про те, як починалася його історія.

Новини.LIVE розкажуть, які станції метро в Харкові були побудовані першими.

Реклама

Читайте також:

Як почали будувати харківське метро

Після завершення Другої світової війни Харків почали активно відбудовувати, населення міста перевалило за мільйон.

В Харкові було дуже багато трамвайних, автобусних та тролейбусних маршрутів і транспортна система ледь витримувала навантаження, в центрі та промислових районах була жахлива тиснява.

Влада міста розуміла, що єдиний вихід — будівництво метро. Проте дозвіл на такі проєкти на той час надавала лише Москва. Окрім того, претендувати на підземку могли лише столиці союзних республік.

Завдяки секретарю Харківського обкому Григорію Ващенко 15 липня 1968 року неподалік Південного вокзалу було закладено перший ствол майбутнього метро. Першу лінію будували із заходу на схід через центр.

Перші станції в метро Харкова

"Південний вокзал" мав стати кінцевою станцією, там же планували побудувати електродепо для потягів. Проте інженери засумнівалися, що ґрунт зможе витримати стільки підземних робіт і лінію було продовжено до вулиці Свердлова ( нині Полтавський Шлях). Протягом кількох років розбудували ще 5 станцій.

У квітні 1970 року було розпочато збійку зустрічних тунелів у районі Подільського мосту через річку Харків — між станцією "Радянська" і стволом № 6 майбутньої станції "Проспект Гагаріна". Зістикувати зустрічні тунелі було непросто — місцевість із великими перепадом висот.

Попри непрості умови, 22 серпня 1975 року в Харкові було урочисто відкрито першу Свердловсько-Заводську лінію (зараз Холодногірсько-Заводська), яка простягалася на 9,8 кілометри та налічувала 8 станцій:

"Вулиця Свердлова" (зараз "Холодна гора");

"Південний вокзал" (зараз "Вокзальна");

"Комунальний ринок" (зараз "Центральний ринок");

"Радянська" (зараз "Майдан Конституції");

"Проспект Гагаріна" (зараз "Левада");

"Спортивна";

"Завод імені Малишева" ("Заводська");

"Московський проспект" (зараз "Турбоатом").

Вже 23 серпня 1975 року лише за один день в хакрівському метро проїхало 413 тисяч пасажирів.

Станція "Пролетарська" у серпні 1978 року. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Станція "Завод імені Малишева" в серпні 1975 року. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Що ще варто знати українцям

У проєкті Програми соціального і економічного розвитку Харківської області на 2026 рік було закладено будівництво третьої лінії метрополітену.

Влада міста планує розбудувати Олексіївську (зелену) лінію метрополітену станціями "Державінська" та "Одеська". Будівництво розпочнуть зі станції ть від станції "Метробудівників".

Раніше ми розповідали, що в харківському метро заховані величезні урядові бункери. У них облаштовані робочі кабінети, кімнати для відпочинку, їдальні та кабінети начальства.

Також писали, що попри війну, в Києві будують нові станції метро до житлового масиву Виноградар. Зокрема, вже цього року мають відкрити станцію "Мостицька".

Ваша пробная версия Premium закончилась