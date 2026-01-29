Відео
Головна Транспорт Ryanair закликав переглянути валізи — через цю річ вам відмовлять у посадці

Ryanair закликав переглянути валізи — через цю річ вам відмовлять у посадці

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 11:15
Політ з Ryanair — спортивний інвентар, який категорично заборонено брати в літак
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Взимку багато українців мріють погрітися під пекучим сонцем та відпочити, проте перед тим, як сідати на борт літака ірландського лоукостера Ryanair, необхідно знати про деякі важливі деталі. Зокрема, при пакуванні валіз необхідно дотримуватися важливих правил.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Ryanair не пустить на борт із цим предметом

За правилами Ryanair, є певні предмети, які ні в якому разі не можна класти в ручну поклажу — один із них є особливо популярним у зимовий сезон. 

Ця тема обговорювалася в популярній соцмережі Reddit.

"Шукаю трекінгові палиці для покупки. Який тип палиць (складні/телескопічні) буде кращим, щоб їх можна було взяти з собою в салон літака Ryanair/Iberia?", — поцікавився один із користувачів.

Питання викликало бурхливу дискусію. Користувачі швидко звернули увагу на важливу інформацію, яка особливо актуальна, якщо ви плануєте незабаром поїхати на гірськолижний відпочинок.

У ручній поклажі Ryanair заборонено перевозити численні предмети, однак, щодо трекінгових палиць надаються окремі вказівки.

Зокрема, предмети з гострими кінцями або гострими краями, які можуть бути використані для заподіяння серйозних травм, забороняється перевозити в літаку

З огляду на їх довжину та загострені кінці — трекінгові палиці вважаються потенційною зброєю. Щоб без проблем пройти контроль в аеропорту — їх потрібно здати в багаж.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ryanair запустив масштабний розпродаж квитків та поділилися акційними напрямками. 

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
