Ryanair добавил новые рейсы из Братиславы - направления

Ryanair запускает 10 маршрутов из популярного города Европы
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из столицы Словакии Братиславы. Лоукостер добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы. Многие туристы смогут долететь до любимых курортов по выгодным ценам.
Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Ryanair расширяет базу в Братиславе
Комапния обнародовала рекордное летнее расписание на 2026 год. Ryanair инвестировала 300 млн долларов в свою базу в Братиславе и расширила ее трема самолетами (один из них — новый). В компании ожидают роста пассажиропотока на 70% до 2 млн пассажиров в год.
Рекордное расписание Ryanair на лето 2026 года в Братиславе будет предусматривать 33 маршрута, включая 10 новых рейсов в:
- Аликанте (Испания);
- Афины (Греция);
- Барселону (Испания);
- Варшаву (Польша);
- Ламецию (Италия);
- Малаги (Испания);
- Неаполя (Италия);
- Палермо (Италия);
- Пизы (Италия);
- Тираны (Албания).
Словакия присоединилась к списку стран ЕС, которые снижают налоги/сборы для стимулирования роста трафика. Ryanair увеличил в стране трафик, туризм и предоставил дополнительные рабочие места.
Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.
Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.
Читайте Новини.LIVE!