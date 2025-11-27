Ryanair добавил новые рейсы из Братиславы - направления

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Reuters

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из столицы Словакии Братиславы. Лоукостер добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы. Многие туристы смогут долететь до любимых курортов по выгодным ценам.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Ryanair расширяет базу в Братиславе

Комапния обнародовала рекордное летнее расписание на 2026 год. Ryanair инвестировала 300 млн долларов в свою базу в Братиславе и расширила ее трема самолетами (один из них — новый). В компании ожидают роста пассажиропотока на 70% до 2 млн пассажиров в год.

Рекордное расписание Ryanair на лето 2026 года в Братиславе будет предусматривать 33 маршрута, включая 10 новых рейсов в:

Аликанте (Испания);

Афины (Греция);

Барселону (Испания);

Варшаву (Польша);

Ламецию (Италия);

Малаги (Испания);

Неаполя (Италия);

Палермо (Италия);

Пизы (Италия);

Тираны (Албания).

Словакия присоединилась к списку стран ЕС, которые снижают налоги/сборы для стимулирования роста трафика. Ryanair увеличил в стране трафик, туризм и предоставил дополнительные рабочие места.

