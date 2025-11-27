Видео
Ryanair запускает 10 маршрутов из популярного города Европы

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 08:22
Ryanair добавил новые рейсы из Братиславы - направления
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Reuters
Ключевые моменты Ryanair расширяет базу в Братиславе

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из столицы Словакии Братиславы. Лоукостер добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы. Многие туристы смогут долететь до любимых курортов по выгодным ценам.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Читайте также:

Ryanair расширяет базу в Братиславе

Комапния обнародовала рекордное летнее расписание на 2026 год. Ryanair инвестировала 300 млн долларов в свою базу в Братиславе и расширила ее трема самолетами (один из них — новый). В компании ожидают роста пассажиропотока на 70% до 2 млн пассажиров в год.

Рекордное расписание Ryanair на лето 2026 года в Братиславе будет предусматривать 33 маршрута, включая 10 новых рейсов в:

  • Аликанте (Испания);
  • Афины (Греция);
  • Барселону (Испания);
  • Варшаву (Польша);
  • Ламецию (Италия);
  • Малаги (Испания);
  • Неаполя (Италия);
  • Палермо (Италия);
  • Пизы (Италия);
  • Тираны (Албания).

Словакия присоединилась к списку стран ЕС, которые снижают налоги/сборы для стимулирования роста трафика. Ryanair увеличил в стране трафик, туризм и предоставил дополнительные рабочие места.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
