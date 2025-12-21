Ryanair штрафует Ryanair из-за превышения размеров багажа — как избежать переплат

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Одной из самых дешевых европейских авиакомпаний является Ryanair. Однако ценник на билет лоукостера может взлететь до небес уже по прибытии в аэропорт. Дело в том, что компания ввела космические штрафы за нарушение правил.

Об этом пишет Daily Mail.

Из-за чего может пострадать кошелек в аэропорту

Пассажирка Ryanair пожаловалась, что авиакомпания взыскала с нее 54 евро за то, что она взяла в самолет небольшую бутылку воды.

По правилам Ryanair, все пассажиры могут бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади. Небольшая сумка "должна поместиться под сиденьем перед вами" и соответствовать установленным размерам (40 x 30 x 20 см).

Путешественники, которым нужно взять с собой больше вещей, могут приобрести билет "Приоритет", который дает право взять с собой дополнительную ручную кладь. Этот чемодан или сумка должна весить до 10 кг и помещаться в верхнем шкафчике самолета. Однако услугу нужно покупать при бронировании билетов, ведь их количество багажа в самолете имеет свои ограничения.

Регистрация багажа уже во время посадки на рейс обойдется в разы дороже и зависит от дня вылета и направления.

"Пассажиры, которые принесут свой 10-килограммовый чемодан до выхода на посадку, могут зарегистрировать его, оплатив сбор в размере от 54 евро до 70 евро", — говорится в правилах компании.

