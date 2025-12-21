Видео
Главная Транспорт Пассажиры Ryanair могут обеднеть на 3500 гривен — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 18:12
Ryanair штрафует Ryanair из-за превышения размеров багажа — как избежать переплат
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Одной из самых дешевых европейских авиакомпаний является Ryanair. Однако ценник на билет лоукостера может взлететь до небес уже по прибытии в аэропорт. Дело в том, что компания ввела космические штрафы за нарушение правил.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Из-за чего может пострадать кошелек в аэропорту

Пассажирка Ryanair пожаловалась, что авиакомпания взыскала с нее 54 евро за то, что она взяла в самолет небольшую бутылку воды.

По правилам Ryanair, все пассажиры могут бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади. Небольшая сумка "должна поместиться под сиденьем перед вами" и соответствовать установленным размерам (40 x 30 x 20 см).

Путешественники, которым нужно взять с собой больше вещей, могут приобрести билет "Приоритет", который дает право взять с собой дополнительную ручную кладь. Этот чемодан или сумка должна весить до 10 кг и помещаться в верхнем шкафчике самолета. Однако услугу нужно покупать при бронировании билетов, ведь их количество багажа в самолете имеет свои ограничения.

Регистрация багажа уже во время посадки на рейс обойдется в разы дороже и зависит от дня вылета и направления.

"Пассажиры, которые принесут свой 10-килограммовый чемодан до выхода на посадку, могут зарегистрировать его, оплатив сбор в размере от 54 евро до 70 евро", — говорится в правилах компании.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы. Компания обнародовала рекордное летнее расписание на 2026 год

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
