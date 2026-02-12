Где можно увидеть самый длинный мост Украины и чем он уникален

Мерефо-Херсонский мост в Днепре. Фото: 35photo.pro

Одним из самых удивительных сооружений в Украине является железнодорожный Мерефо-Херсонский мост в Днепре. Он является одной из визитных карточек города и самым длинным в Украине — его длина достигает 1627 метров.

Новини.LIVE подробнее расскажут об этом уникальном мосте.

Что известно о Мерефо-Херсонском мосте в Днепре

Мерефо-Херсонский мост был возведен в Днепре в 1932 году. Он был построен и испытан всего за 1 год и 4 месяца.

Мост выдержал Вторую мировую войну, хотя его дважды взрывали. Первый раз когда отступали советские войска в 1941 году, а второй раз — во время капитуляции немцев в 1943 году. После завершения боевых действий он был реконструирован.

Мост имеет уникальную арочную конструкцию, которая состоит из 15 рогонов, каждый из которых простирается на 110 метров. Высота его опор достигает 42 метров, а в самой высокой точке он поднимается на 58 метров над уровнем моря.

Мерефо-Херсонский мост является важной транспортной артерией города — ежедневно по нему курсируют десятки пассажирских и грузовых поездов. Его красота лучше всего раскрывается на закате с противоположного берега или с набережной. 10 ноября 2026 года мосту уже исполнится 94 года, однако он и в дальнейшем прочно выполняет свои фунции.

Что еще стоит знать украинцам

Днепровский метрополитен один из самых маленьких в мире. Он насчитывает всего 6 станций, расположенных на линии, протяженность которой составляет 7,8 километра.

Маршрут от станции "Покровская" до станции "Вокзальная" занимает всего 12 минут.

Когда составляли его проект, организаторы руководствовались не идеей проложить линии через весь город и упростить логистику горожанам.

Метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра и обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям.

