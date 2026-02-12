Де можна побачити найдовший міст України та чим він унікальний

Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі. Фото: 35photo.pro

Однією із найдивовижніших споруд в Україні є залізничний Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі. Він є однією із візитівок міста та найдовшим в Україні — його довжина сягає 1627 метрів.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про цей унікальний міст.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі

Мерефо-Херсонський міст був зведений у Дніпрі у 1932 році. Його було побудовано та випробувано всього за 1 рік та 4 місяці.

Міст витримав Другу світову війну, хоча його двічі підривали. Перший раз коли відступали радянські війська у 1941 році, а вдруге —під час капітуляції німців у 1943 році. Після завершення бойових дій його було реконструйовано.

Міст має унікальну аркову конструкцію, яка складається із 15 рогонів, кожен з яких протягається на 110 метрів. Висота його опор сягає 42 метрів, а у найвищій точці він здіймається на 58 метрів над рівнем моря.

Мерефо-Херсонський міст є важливою транспортною артерією міста — щодня по ньому курсують десятки пасажирських та вантажних потягів. Його краса найкраще розкривається на заході сонця з протилежного берега чи з набережної. 10 листопада 2026 року мосту вже випвниться вж 94 роки проте він і надалі міцно виконує свої фунції.

Що ще варто знати українцям

Дніпровський метрополітен один із найменших у світі. Він нараховує всього 6 станції, які розташовані на лінії, протяжність якої складає 7,8 кілометра.

Маршрут від станції "Покровської" до станції "Вокзальної" займає всього 12 хвилин.

Коли складали його проєкт, організатори керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто та спростити логістику містянам.

Метро будувалося для того, щоб з'єднати промислові райони Дніпра та забезпечити швидку доставку робітників до великих промислових підприємств.

Раніше ми розповідали, де розташована намотрошніша залізниця світу. На ній потяги спускаються під кутом 52 градуси — від такого екстриму в будь-кого волосся стане дибки.

Також писали, що компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.