Япония строит самый быстрый поезд в мире — планируют ли внедрять такие технологии в Европе

Компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Многих пассажиров интересует, появятся ли такие поезда с новейшими технологиями в Европе.

В Японии строят самые быстрые поезда

Отмечается, серия поездов L0 будет использовать магнитную левитацию (маглев) — технологию, которая поднимает поезд над путями, позволяя вагонам двигаться вперед с помощью другого электродвигателя. Используя как электричество, так и магниты, этот метод позволяет поезду скользить в воздухе с очень высокой скоростью.

Ожидается, что этот поезд сможет развивать скорость до 603,5 км/ч, что значительно превышает скорость единственного на данный момент коммерческого поезда на магнитной подушке в мире, китайского Shanghai Maglev, который развивает скорость до 460,2 км/ч.

Для сравнения, самые быстрые поезда Европы, французский TGV и итальянский AGV Italo, могут развивать скорость от 306 до 354 км/ч.

Обычно поездка на поезде из Токио до Нагои может длиться от 1 часа 26 минут до 2,5 часов и более, в зависимости от того, пользуются ли пассажиры скоростным поездом (Shinkansen), или медленными поездами Kodama или Hikari.

Однако линия Чуо-Синкансен серии L0, которая сейчас строится, вероятно, сократит это время в пути до 40 минут.

Если сравнить с Европой, то этот поезд сократил бы время в пути между Лондоном и Эдинбургом до 60 минут. Сейчас такая поездка занимает от четырех до пяти часов.

Появится ли поезд L0 в Европе

Интеграция такого высокоскоростного поезда на рынок Европы может оказаться гораздо более сложной, чем кажется. Это связано с тем, что эти рынки обычно уделяют много внимания комфорту пассажиров, общему впечатлению от путешествия, роскоши и доступности поездок.

Кроме того, поезд серии L0 потребует значительных инвестиций, а также инфраструктурной поддержки, поскольку он не сможет курсировать по существующим железнодорожным линиям. Большая часть линии также должна пролегать через туннели, которые придется построить специально для этой цели.

Он также потребляет гораздо больше энергии, чем европейские поезда, что увеличивает расходы, а также его вагоны вмещают меньшее количество пассажиров.

