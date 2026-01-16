Где построен самый высокий мост в мире — высота и чем он уникален

Мост Хуацзян-Каньон. Фото: Синьхуа

Самый высокий в мире мост был построен в Китае. Высота Хуацзян-Каньон достигает рекордных 625 метров. На нем создали стеклянный проход и панорамное кафе.

Об этом пишет Daily Express.

Чем уникален мост Хуацзян-Каньон

Мост Хуацзян-Каньон в Китае признан самым высоким мостом в мире. Его высота от дна ущелья до проезжей части составляет 625 метров. Он почти вдвое выше лондонского Шарда и имеет общую длину 2890 метров, а его главный пролет простирается на 1420 метров.

Мост пересекает реку Бейпан, которая протекает через каньон Хуацзян, и соединяет специальный район Лючжи и округ Аньлун.

Мировой рекорд был установлен только в сентябре прошлого года. Хуацзян-Каньон "отобрал" титул самого высокого моста у моста Дуге, который простирается над той же рекой в 200 км выше по течению. Высота Дуге составляет 565 метров, с 2016 по 2025 год он был самым высоким мостом в мире.

Мост Хуацзян-Каньон может похвастаться стеклянным полом, с которого посетители могут любоваться каньоном и рекой. Кроме того, здесь есть кафе со стеклянными стенами под названием Interstellar Coffee. Оно расположено на высоте 800 метров над долиной в одной из башен моста.

