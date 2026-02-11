Железная дорога с самым крутым спуском в мире — где расположена и что о ней известно (фото)

Поезд на спуске железной дороги The Scenic Railway. Фото: bluemountainstoursydney.com.au

Железная дорога является популярным видом транспорта во всем мире. Однако в одной из стран есть очень жуткий путь, где поезд спускается под углом 52 градуса — от такого экстрима волосы встают дыбом.

Чем уникальна The Scenic Railway

The Scenic Railway Австралии вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая крутая пассажирская железная дорога в мире.

Она расположена в Голубых горах и является популярной туристической достопримечательностью. Поезда движутся со скоростью четыре метра в секунду под углом 52 градуса через туннели в скалах и долину Джемисон.

Пассажиры могут регулировать положение сиденья до 20 градусов и выбрать экстремальный вариант "клиффхенгер", чтобы спуститься с гор под жутким углом 64 градуса. Для более спокойного спуска карще выбрать "лайдбек" и "оригинал".

The Scenic Railway. Фото: Instagram/scenicworld_aus

Железнодорожный маршрут пролегает через впечатляющие виды раскидистых тропических лесов и величественных горных ландшафтов. Однако The Scenic Railway не всегда была туристической аттракцией, ее захватывающий спуск имел свое предназначение.

Железная дорога была построена в 1878 году как часть горной трамвайной линии Катумба для транспортировки угля и сланца с вершины горы. В 1945 году он был открыт для туристов и до сегодняшнего дня принадлежит и эксплуатируется семьей Гаммон.

С момента открытия он принял более 25 миллионов пассажиров, которые стремились прокатиться на старинной железной дороге, не подчиняющейся гравитации.

В 2013 году она была реконструирована, вагоны оборудовали стеклянной крышей, чтобы пассажиры наслаждались пейзажами.

The Scenic Railway может одновременно перевозить 84 пассажира, поезда отправляются каждые 10 минут. Для посетителей есть живописная канатная дорога, по которой можно подняться на вершину гор, подвесная дорога и пешеходная дорожка для уникальных приключений.

