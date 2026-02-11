Видео
Главная Транспорт Где расположена самая жуткая железная дорога мира

Где расположена самая жуткая железная дорога мира

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 16:40
Железная дорога с самым крутым спуском в мире — где расположена и что о ней известно (фото)
Поезд на спуске железной дороги The Scenic Railway. Фото: bluemountainstoursydney.com.au

Железная дорога является популярным видом транспорта во всем мире. Однако в одной из стран есть очень жуткий путь, где поезд спускается под углом 52 градуса — от такого экстрима волосы встают дыбом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Читайте также:

Чем уникальна The Scenic Railway

The Scenic Railway Австралии вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая крутая пассажирская железная дорога в мире.

Она расположена в Голубых горах и является популярной туристической достопримечательностью. Поезда движутся со скоростью четыре метра в секунду под углом 52 градуса через туннели в скалах и долину Джемисон.

Пассажиры могут регулировать положение сиденья до 20 градусов и выбрать экстремальный вариант "клиффхенгер", чтобы спуститься с гор под жутким углом 64 градуса. Для более спокойного спуска карще выбрать "лайдбек" и "оригинал".

None - фото 1
The Scenic Railway. Фото: Instagram/scenicworld_aus

Железнодорожный маршрут пролегает через впечатляющие виды раскидистых тропических лесов и величественных горных ландшафтов. Однако The Scenic Railway не всегда была туристической аттракцией, ее захватывающий спуск имел свое предназначение.

Железная дорога была построена в 1878 году как часть горной трамвайной линии Катумба для транспортировки угля и сланца с вершины горы. В 1945 году он был открыт для туристов и до сегодняшнего дня принадлежит и эксплуатируется семьей Гаммон.

С момента открытия он принял более 25 миллионов пассажиров, которые стремились прокатиться на старинной железной дороге, не подчиняющейся гравитации.

В 2013 году она была реконструирована, вагоны оборудовали стеклянной крышей, чтобы пассажиры наслаждались пейзажами.

The Scenic Railway может одновременно перевозить 84 пассажира, поезда отправляются каждые 10 минут. Для посетителей есть живописная канатная дорога, по которой можно подняться на вершину гор, подвесная дорога и пешеходная дорожка для уникальных приключений.

Что еще стоит знать украинцам

Финская железная дорога запускает новые двухэтажные спальные вагоны и современные вагоны-купе.

Сначала они будут курсировать по маршруту Хельсинки-Рованиеми, а впоследствии будут добавлены направления в Швецию и Норвегию.

В каждом купе будет собственный душ с туалетом, три спальных места и стол у окна. На нижнем ярусе расположена двуспальная кровать, над ней — односпальная.

Ранее мы рассказывали, что European Sleeper летом запустит новый поезд, который будет курсировать сразу через 5 стран Европы.

Также писали, что компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

путешествие Австралия поезда железная дорога страхи
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
