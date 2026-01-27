European Sleeper добавил новый рейс на лето — доступные направления и цены на билеты

Пассажиры путешествуют на поезде. Фото: European Sleeper

Железнодорожный оператор European Sleeper объявил о запуске нового ночного поезда. Он будет курсировать сразу через 5 европейских стран.

Об этом сообщает VRT.

Реклама

Читайте также:

Новый поезд в Европе

Отмечается, что новый рейс из Парижа в Берлин также будет останавливаться в бельгийском Брюсселе, благодаря чему общее количество ночных маршрутов между Брюсселем и Берлином увеличится до 6 в неделю. European Sleeper уже осуществляет 3 рейса в неделю из Брюсселя в Берлин, а также из Дрездена и Праги.

В целом маршрут будет пролегать через 5 стран Европы — Нидерланды, Бельгию, Германию, Швейцарию и Италию.

Представители перевозчика заявили, что этот маршрут должен стать "операционно прибыльным" в этом году. Новый поезд будет курсировать с июня. Билеты должны появиться в продаже уже в феврале. Цены стартуют от 30 евро.

Кроме того, вскоре European Sleeper также планирует запустить новый ночной рейс между Брюсселем и Миланом через Швейцарию.

Ранее мы рассказывали, что компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

Также писали, что железнодорожная компания SNCF выделила отдельный вагон в поезде TGV из Парижа, в котором запретила проезд для детей в возрасте до 12 лет и из-за этого столкнулась с волной критики.