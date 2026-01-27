Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Новый поезд соединит пять стран Европы — детали

Новый поезд соединит пять стран Европы — детали

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 20:22
European Sleeper добавил новый рейс на лето — доступные направления и цены на билеты
Пассажиры путешествуют на поезде. Фото: European Sleeper

Железнодорожный оператор European Sleeper объявил о запуске нового ночного поезда. Он будет курсировать сразу через 5 европейских стран.

Об этом сообщает VRT.

Реклама
Читайте также:

Новый поезд в Европе

Отмечается, что новый рейс из Парижа в Берлин также будет останавливаться в бельгийском Брюсселе, благодаря чему общее количество ночных маршрутов между Брюсселем и Берлином увеличится до 6 в неделю. European Sleeper уже осуществляет 3 рейса в неделю из Брюсселя в Берлин, а также из Дрездена и Праги.

В целом маршрут будет пролегать через 5 стран Европы — Нидерланды, Бельгию, Германию, Швейцарию и Италию.

Представители перевозчика заявили, что этот маршрут должен стать "операционно прибыльным" в этом году. Новый поезд будет курсировать с июня. Билеты должны появиться в продаже уже в феврале. Цены стартуют от 30 евро.

Кроме того, вскоре European Sleeper также планирует запустить новый ночной рейс между Брюсселем и Миланом через Швейцарию.

Ранее мы рассказывали, что компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

Также писали, что железнодорожная компания SNCF выделила отдельный вагон в поезде TGV из Парижа, в котором запретила проезд для детей в возрасте до 12 лет и из-за этого столкнулась с волной критики.

путешествие транспорт Европа поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации