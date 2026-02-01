Видео
Главная Транспорт Билеты по 7000 евро — Саудовская Аравия запускает лакшери поезд (фото)

Билеты по 7000 евро — Саудовская Аравия запускает лакшери поезд (фото)

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 21:55
Саудовская Аравия запускает через пустыню поезд с люксами — как будет выглядеть (фото)
Поезд "Мечта пустыни". Фото: Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Railways

В Саудовской Аравии запускают новый роскошный поезд под названием "Мечта пустыни". Пассажиры смогут наслаждаться невероятными пейзажами в комфортных условиях.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Новый поезд в Саудовской Аравии

Запуск поезда запланирован на конец 2026 года. Он сможет перевозить 66 пассажиров и будет преодолевать расстояние 1300 километров.

Поезд будет состоять из 14 вагонов с 33 люксами, двух вагонов-ресторанов и традиционного салона в арабском стиле.

В вагонах-ресторанах пассажиры смогут попробовать блюда местных и международных шеф-поваров. Один из ресторанов будет специализироваться на саудовских блюдах, а другой — на итальянских технологиях приготовления.

Питание, развлекательная программа и экскурсии входят в стоимость путешествия.

Салон вагонов обустроен в итальянско-арабском стиле с использованием резного дерева, тканых текстильных изделий и цветовой гаммы, вдохновленной пустыней.

Поезд с октября по май будет курсировать по пяти маршрутам, два из которых будут сезонными.

Каждое путешествие обещает уникальные впечатления. В частности, во время маршрута "Ночи Рамадана" пассажиры смогут полюбоваться звездным небом в Кассиме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На некоторых маршрутах также предусмотрено проживание вне поезда. Цены на билеты впечатляют — от 30 000 саудовских риалов (примерно 7 000 евро) за купе на ночь.

Ранее мы рассказывали, что European Sleeper летом запустит новый поезд, который будет курсировать сразу через 5 стран Европы.

Также писали, что компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

путешествие Саудовская Аравия поезда рестораны туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
