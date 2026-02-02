Новые двухэтажные поезда-отели выйдут на маршруты ЕС весной

Поезд финской железной дороги VR. Фото: Vr.fi

Финская железная дорога вводит в эксплуатацию новые двухэтажные спальные вагоны и современные вагоны-купе. Новый подвижной состав выйдет на пути в ближайшее время.

По замыслу разработчиков, пассажир должен чувствовать себя в поезде так же удобно, как в гостиничном номере, пишет Railway Supply.

Новый состав будет курсировать сначала по маршруту Хельсинки—Рованиеми, впоследствии будут добавлены направления в Швецию и Норвегию.

Запуск новых вагонов ожидается весной 2026 года. Построила их чешская компания Škoda.

Новый поезд Финляндии. Фото: Railway.supply

Как выглядят новые купе

Каждое купе получит собственный душ с туалетом, три спальных места и стол у окна. На нижнем ярусе расположена двуспальная кровать, над ней — односпальная.

Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Railway.supply

Возле каждого спального места установлен регулятор температуры и освещения, а также розетки. Между нижними кроватями закреплено зеркало и полка для журналов. Багаж будет поставлен под нижние кровати, отдельных багажных отсеков не предусмотрено.

Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Railway.supply

