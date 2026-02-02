Видео
Главная Транспорт В ЕС запустят поезда со сверхудобными условиями — что особенного (фото)

В ЕС запустят поезда со сверхудобными условиями — что особенного (фото)

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 14:09
Новые двухэтажные поезда-отели выйдут на маршруты ЕС весной
Поезд финской железной дороги VR. Фото: Vr.fi

Финская железная дорога вводит в эксплуатацию новые двухэтажные спальные вагоны и современные вагоны-купе. Новый подвижной состав выйдет на пути в ближайшее время.

По замыслу разработчиков, пассажир должен чувствовать себя в поезде так же удобно, как в гостиничном номере, пишет Railway Supply.

Читайте также:

В Финляндии запускают поезд-отель

Новый состав будет курсировать сначала по маршруту Хельсинки—Рованиеми, впоследствии будут добавлены направления в Швецию и Норвегию.

Запуск новых вагонов ожидается весной 2026 года. Построила их чешская компания Škoda.

В ЕС запустят поезда со сверхудобными условиями — что особенного (фото) - фото 1
Новый поезд Финляндии. Фото: Railway.supply

Как выглядят новые купе

Каждое купе получит собственный душ с туалетом, три спальных места и стол у окна. На нижнем ярусе расположена двуспальная кровать, над ней — односпальная.

У ЄС запускають поїзди з комфортом кращих готелів - фото 1
Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Railway.supply

Возле каждого спального места установлен регулятор температуры и освещения, а также розетки. Между нижними кроватями закреплено зеркало и полка для журналов. Багаж будет поставлен под нижние кровати, отдельных багажных отсеков не предусмотрено.

У ЄС запускають поїзди з комфортом кращих готелів - фото 2
Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Railway.supply

Напомним, ранее мы писали, что Саудовская Аравия запускает лакшери-поезд, билеты на который стоят от 7 тысяч евро.

Также мы рассказывали, что в Японии разрабатывают самый быстрый в мире поезд. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

Финляндия поезда железная дорога поезд отель
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
