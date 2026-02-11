Залізниця з найкрутішим спуском у світі — де розташована та що про неї відомо (фото)

Відео
Де розташована наймоторошніша залізниця світу

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 16:40
Потяг на спуску залізниці The Scenic Railway. Фото: bluemountainstoursydney.com.au

Залізниця є популярним видом транспорту в усьому світі. Проте в одній з країн є дуже моторошний шлях, де потяг спускається під кутом 52 градуси — від такого екстриму волосся стає дибки.

 Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Читайте також:

Чим унікальна The Scenic Railway

The Scenic Railway Австралії увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найкрутіша пасажирська залізниця у світі.

Вона розташована в Блакитних горах та є популярною туристичною пам'яткою. Потяги рухаються зі швидкістю чотири метри на секунду під кутом 52 градуси через тунелі в скелях і долину Джемісон. 

Пасажири можуть регулювати положення сидіння до 20 градусів та обрати екстремальний варіант "кліффхенгер", щоб спуститися з гір під моторошним кутом 64 градуси. Для більш спокійного спуску карще отбрати "лайдбек" і "оригінал".

None - фото 1
The Scenic Railway. Фото: Instagram/scenicworld_aus

Залізничний маршрут пролягає через вражаючі краєвиди розлогих тропічних лісів і величних гірських ландшафтів. Однак The Scenic Railway не завжди була туристичною атракцією, її захоплюючий спуск мав своє призначення.

Залізниця була споруджена в 1878 році як частина гірничої трамвайної лінії Катумба для транспортування вугілля та сланцю з вершини гори. У 1945 році вона вона була відкрита для туристів і до сьогоднішнього дня вона належить та експлуатується родиною Гаммон.

З моменту відкриття, вона прийняла понад 25 мільйонів пасажирів, які прагнули проїхатися на старовинній залізниці, що не підкоряється гравітації.

У 2013 році її було реконструйовано, вагони обладнали скляним дахом, щоб пасажири насолоджувалися краєвидами.

The Scenic Railway може одночасно перевозити 84 пасажири, потяги відправляються кожні 10 хвилин. Для відвідувачів є мальовнича канатна дорога, якою можна піднятися на вершину гір, підвісна дорога і пішохідна доріжка для унікальних пригод.

Що ще варто знати українцям

Фінська залізниця запускає нові двоповерхові спальні вагони та сучасні вагони-купе.

Спершу вони курсуватимуть за маршрутом Гельсінкі-Рованіємі, а згодом будуть додані напрямки до Швеції та Норвегії.

В кожному купе буде власний душ із туалетом, три спальні місця та стіл біля вікна. На нижньому ярусі розташовано двоспальне ліжко, над ним — односпальне.

Раніше ми розповідали, що European Sleeper влітку запустить новий потяг, який курсуватиме одразу через 5 країн Європи.

Також писали, що компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.

подорож Австралія поїзди залізниця страхи
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
