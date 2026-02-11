Залізниця з найкрутішим спуском у світі — де розташована та що про неї відомо (фото)

Де розташована наймоторошніша залізниця світу
Залізниця є популярним видом транспорту в усьому світі. Проте в одній з країн є дуже моторошний шлях, де потяг спускається під кутом 52 градуси — від такого екстриму волосся стає дибки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.
Чим унікальна The Scenic Railway
The Scenic Railway Австралії увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найкрутіша пасажирська залізниця у світі.
Вона розташована в Блакитних горах та є популярною туристичною пам'яткою. Потяги рухаються зі швидкістю чотири метри на секунду під кутом 52 градуси через тунелі в скелях і долину Джемісон.
Пасажири можуть регулювати положення сидіння до 20 градусів та обрати екстремальний варіант "кліффхенгер", щоб спуститися з гір під моторошним кутом 64 градуси. Для більш спокійного спуску карще отбрати "лайдбек" і "оригінал".
Залізничний маршрут пролягає через вражаючі краєвиди розлогих тропічних лісів і величних гірських ландшафтів. Однак The Scenic Railway не завжди була туристичною атракцією, її захоплюючий спуск мав своє призначення.
Залізниця була споруджена в 1878 році як частина гірничої трамвайної лінії Катумба для транспортування вугілля та сланцю з вершини гори. У 1945 році вона вона була відкрита для туристів і до сьогоднішнього дня вона належить та експлуатується родиною Гаммон.
З моменту відкриття, вона прийняла понад 25 мільйонів пасажирів, які прагнули проїхатися на старовинній залізниці, що не підкоряється гравітації.
У 2013 році її було реконструйовано, вагони обладнали скляним дахом, щоб пасажири насолоджувалися краєвидами.
The Scenic Railway може одночасно перевозити 84 пасажири, потяги відправляються кожні 10 хвилин. Для відвідувачів є мальовнича канатна дорога, якою можна піднятися на вершину гір, підвісна дорога і пішохідна доріжка для унікальних пригод.
Що ще варто знати українцям
Фінська залізниця запускає нові двоповерхові спальні вагони та сучасні вагони-купе.
Спершу вони курсуватимуть за маршрутом Гельсінкі-Рованіємі, а згодом будуть додані напрямки до Швеції та Норвегії.
В кожному купе буде власний душ із туалетом, три спальні місця та стіл біля вікна. На нижньому ярусі розташовано двоспальне ліжко, над ним — односпальне.
Раніше ми розповідали, що European Sleeper влітку запустить новий потяг, який курсуватиме одразу через 5 країн Європи.
Також писали, що компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.
Читайте Новини.LIVE!